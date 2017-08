Opec-länderna pressas av det låga oljepriset

Preliminära siffror visar att Opec-ländernas produktion fortsatte att öka i juli. Enligt Thina Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea i Norge, kommer dagens möte handla om att sätta press på länderna att hålla avtalet.

– Man ser att inte alla länder dragit ned på produktionen så mycket som de lovade och saudierna är inte villiga att backa upp det som de andra länderna inte drar ned, säger Thina Saltvedt.

Tidigare har oljekartellen främst skyllt på producenter utanför avtalet – nu vänds även blickarna inåt. Efter ett möte mellan oljeproducerande länder i slutet av juli uttryckte Saudiarabiens energiminister Khalid al-Falih missnöje.

– Vi gör inte det här för att låta andra länder att åka snålskjuts och underminera avtalet genom att överproducera, sa han då till Wall Street Journal.

I slutet av förra året kom oljekartellen Opec överens med tio andra oljeproducerande länder utanför organisationen om att minska produktionen, för första gången på åtta år. Målet var att få bukt med priset som sjunkit under en längre period. Det låga priset har inneburit en ekonomisk katastrof för de stora oljeproducenterna.

Saudiarabien, där nära 90 procent av landets inkomster kommer från oljan, har tvingats dra ned på sitt generösa system för medborgarna och börja ta av sin valutareserv. I Venezuela har den instabila politiska situationen tillsammans med det sjunkande oljepriset försatt landet i en ekonomisk kris.

Enligt överenskommelsen skulle till exempel Saudiarabien minska sin produktion med 500.000 fat per dag och den icke Opec-medlemmen Ryssland med 300.000 fat per dag.

Till en början fick beskedet priset att rusa – från nivåer på 42 dollar per fat till som högst 57 dollar. Men några månader senare var det återigen nere under 50-strecket. I skrivande stund ligger det på 49,58 dollar per fat.

Men i takt med att priset stiger ökar incitamenten för länder utanför avtalet att investera i sina oljebolag och öka produktionen – vilket minskar oljekartellens makt över priset. En av de främsta orsakerna till fallet är att amerikanska bolag har utökat sin produktion av skifferolja. Men också att Opec-länderna inte dragit ned i den takt de skulle.

– Nigeria och Libyen, som hölls utanför avtalet om nedskärning på grund av inbördeskrig, har producerat mycket mer än vad Opec-länderna räknat med. Sedan i fjol sommar har Libyen ökat sin produktion jättemycket. Likaså Irak som har skyllt på kriget mot IS, att de behövt resurserna från oljan, säger Thina Saltvedt.

Efterfrågan på olja i världen fortsätter att öka men tillväxten har börjat avta. Framåt 2025–2030 tror oljeanalytiker att toppen kommer att nås när transportsektorn gått över till fler elbilar. Över hälften av konsumtionen av olja sker i transportsektorn.

– Det har tidigare inte funnits några riktiga alternativ, först nu blir elbilen det, säger Thina Saltvedt.

Konsumtionen skiljer sig över året – nu är vi inne i en högförbrukningstid.

– I augusti när amerikaner har semester och kör mycket bil är efterfrågan som högst, det är lustigt att det påverkar så mycket som det gör. Dessutom är det varmt och till exempel i Saudiarabien går det åt mycket olja till att hålla i gång kylanläggningar. I september och oktober minskar efterfrågan lite igen.

Då dagens möte inte är ett av Opecs två årliga officiella möten då länderna bestämmer produktionen väntar Thina Saltvedt inte att några stora beslut kommer att tas, men säger ändå att ”det lär bli spännande”.

– De kan leverera överraskningar. Man är så långt från målen som antogs i november att något måste de göra.