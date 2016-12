Richard Marx ingrep i flygplansbråk – nu ändras riktlinjerna

Fakta. Richard Marx

Född 16 september 1963.

Marx har sålt över 30 miljoner skivor och hade sin storhetsperiod under 1980- och 1990-talet.

Några av hans mest kända hits är: "Right here waiting", "Hazard" och "Now and forever",

Förutom låtar som han själv skrivit och framfört har han även komponerat och producerat musik åt andra artister som exempelvis Nsync.