Ryanair ställer in upp till 50 flygningar per dag

Flygbolaget Ryanair ökade vinsten med 55 procent under perioden april–juni, det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, till 397 miljoner euro, motsvarande cirka 3.8 miljarder kronor.

Lågprisflygbolaget Ryanair sänker priset på incheckat bagage, men stramar åt regelverket för hur mycket handbagage man får ta med sig in som passagerare.

På fredagen publicerade Ryanair ett pressmeddelande där man skriver att 40-50 flygningar kommer att ställas in de kommande sex veckorna för att förbättra punktligheten.



Under de två första veckorna i september har flygbolagets punktlighet fallit under 80 procent på grund av ATC (Air Traffic Control), strejker, väder och semestertilldelningar till piloter och kabinpersonal.



Genom att minska sina flygningar de kommande veckorna skriver Ryanair att flygbolagets prestanda kommer att öka eftersom fler flygplan kommer att stå standby.

Flyg har ställts in över hela Europa från städer som Paris, Milano, Bristol, Barcelona, Malaga och många fler, skriver The Irish Times.

Bara under fredagen ska 36.000 resenärer ha berörts av de inställda flygen.

På Ryanairs Twitter står det att de resenärer som påverkas ska ha fått ett mejl om deras att resa är inställd. Resenärerna erbjuds andra flygningar eller återbetalning och de ska även förses med mat och boende till dess att de når sin destination.

Flera upprörda resenärer twittrar om Ryanairs beslut om att ställa in deras resor. En person skriver att hans flyg avbokades två dagar före avresa och att han blev erbjuden en ny resa tre dagar efter planerad avresa.

Särskilda EU-regler ger resenärer rätt till kompensation på upp till 400 euro (cirka 4.080 kronor).