Så påverkar aktierna dina sparformer

Den låga räntan är en viktig förklaring till att aktiekurserna tuffat på. Den klena avkastningen för olika former av räntesparande har gjort att investeringar i aktier ökat. Räntan kommer troligen att vara fortsatt låg under 2017. Exempelvis räknar Riksbanken med att behålla sin reporänta på minus både för 2017 och 2018. Det talar för att aktier kommer att fortsätta locka investerare och hålla börsen under armarna även i år.

Samtidigt finns det flera osäkerheter som kan påverka börsen negativt.

Frågan vad som händer med Storbritanniens utträde i EU är en. Valen under året i Frankrike och Tyskland under 2017 är en annan. Ett tredje frågetecken är hur det kommer att gå med amerikansk ekonomi när Donald Trump tar över som president.

Till osäkerhetsfaktorerna kan läggas att det alltid finns risk för bakslag efter långvariga uppgångar på aktiemarknaderna. Det finns alltså argument som talar både för och emot att börsen ska fortsätta uppåt. Här kommer tips på tänkbara strategier beroende på vilken typ av sparande man har.

Månadssparande i aktiefonder:

En bra sparform som det bara är att fortsätta med oavsett utvecklingen på marknaderna. Regelbundna insättningar gör att upp och nedgångar jämnar ut sig. Om det var länge sedan man kontrollerade vilken fond man sparar i är det alltid bra att göra det. Presterar fonden bra jämfört med likvärdiga alternativ är en kontrollfråga.

Målspararen:

Här är nyckelfrågan när ska pengarna användas? Om det är till semesterresan eller bostadsköpet om något år bör man inte ha de här pengarna på börsen i någon form. Ligger målet flera år framåt i tiden kan man ha en del i aktiefonder men minska andelen ju närmare målet man kommer.

Barnsparandet:

Här är det samma strategi som målsparande. När ska barnen börja använda pengarna? När den tiden börjar närma sig kan det vara klokt att dra ned på andelen aktier.

Aktiva fondsparare:

Här är det givetvis individuella beslut som avgör hur man ska agera. Hur stor andel aktiefonder vill jag ha och vilken fördelning ska det vara mellan olika marknader är två frågor att fundera på. Den långvariga uppgången kan också ha förändrat fördelningen mellan aktie- och räntefonder som kan vara bra att se över.

Premiepensionen och tjänstepensionen: Här skiljer sig strategin åt beroende på om man är passiv eller aktiv sparare. För den som inte vill hålla på med fonder kan låta sitt kapital ligga i det statliga alternativ AP7 Såfa för premiepensionen. Då behöver man inte göra någonting. När det gäller tjänstepensionen finns det ofta ickevalsalternativ som för det mesta fungerar hyfsat bra.

För den aktive gäller samma strategi som för aktiva fondsparare. Se över fördelningen mellan olika marknader och risknivån. När man närmar sig pensionen kan man fundera på om man vill trappa ned andelen aktiefonder i ett sparande.

Långsiktig aktieinvesterare: Även här talar det mesta för att det är bra att hålla i strategin. Fortsätt köpa på regelbunden basis. Att försöka pricka rätt på toppar och bottnar är ofta inte lätt.

Aktiespekulanten: Här handlar det om att försöka köpa aktier och tjäna på en uppgång. Då handlar det mer om att titta på enskilda aktier och inte om en börs gått upp ett visst antal år. Det är de egna bedömningarna som avgör.