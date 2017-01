Säkerhetslucka på Tradera – flera drabbade

Auktionssajten Tradera har under veckan haft problem med en säkerhetslucka. Användares konton har kunnat tas över och bedragare har haft möjlighet att genomföra falska affärer i andras namn.



– Vi upptäckte i förmiddags ett säkerhetshål där man via det hade möjlighet att ta över andra medlemmars konton, säger Niclas Hjelm, säkerhetsansvarig på Tradera.



Rent praktiskt har bedragare kunnat byta lösenord åt andra användare, utan att tidigare känna till det tidigare lösenordet. Därefter har kontot använts för affärer av bedragaren. Den senaste veckan har en handfull personer drabbats.



– Vi stängde ner de drabbade kontona så snart vi såg att något hänt. Redan innan säkerhetshålet upptäcktes, säger Niclas Hjelm.



Sedan lunchtid på fredagen är säkerhetsproblemet åtgärdat. Enligt Niclas Hjelm behöver användarna inte vara oroliga för att något liknande ska hända igen.



– Säkerheten på Tradera är otroligt viktig. Som företag jobbar vi aktivt för att alla funktioner på sajten är säkra. Jag är glad att vi upptäckte det här och kunde täppa till det så fort.



Nästa steg blir en polisanmälan.



– Vi har inte hunnit göra anmälan än men kommer samla in all information vi kan och lämna över den till polisen så fort som möjligt, säger Niclas Hjelm.