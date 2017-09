SAS ställer in 100 flyg

Under onsdageftermiddagen meddelade flygbolaget att omkring 100 avgångar ställs in fram till klockan 14 under torsdagen. De ställs in för att ”undvika att våra kunder blir strandsatta under strejken”, skriver SAS på sin hemsida. Flygningar med svenska eller danska piloter berörs inte av strejken.

Tidigare under onsdagen träffades SAS och de norska pilotföreningarna tillsammans med medlare för att undersöka om det finns grund för fortsatta samtal, uppger nyhetsbyrån NTB. Kommer parterna inte överens före midnatt väntar pilotstrejk på torsdag morgon.

SAS vd Rickard Gustafson har flugit till Norge.

– Vi har sträckt ut en hand och önskar verkligen att få till en lösning, sade Gustafson i samband med att han kom till SAS kontor vid Gardermoens flygplats.

Enligt Gustafson skulle piloternas krav betyda att bolagets kostnader stiger 20–25 procent.

– Vi verkar i en bransch som är präglat av knivskarp global konkurrens. Piloternas krav är omöjliga att gå med på.

De norska pilotfacken säger sig vara villiga att acceptera samma avtal som pilotfacken i Danmark och Sverige redan sagt ja till, med en anpassning till villkoren som råder i Norge.

Fackföreningen Parat har kallat SAS agerande för provocerande. ”Det ligger helt på SAS ansvar om passagerare drabbas”, skrev facket i ett pressmeddelande tidigare i veckan.

De norska facken får stöd av Svensk pilotförening som skriver i ett pressmeddelande att SAS ägnar sig åt en medveten smutskastning i medierna "med falska uppgifter kring piloternas vardag", och drar paralleller till konflikten i Sverige i fjol.