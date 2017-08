Sätt undan pengar så får du trygghet

Nu när räntehöjningarna kommer närmare funderar fler på att binda boräntan. Men det är mycket som ska vägas in och det finns inte en bindningstid som passar alla.

Att binda boräntan så att det lönar sig i längden är väldigt svårt. För det krävs att man prickar in en tidpunkt när den bundna räntan är så pass låg att den ligger under den rörliga räntan under lång tid.

Därför är det främsta skälet till att binda räntan på hela eller delar av bolånet att få tryggheten i att utgiften blir densamma varje månad. Räntebindningen kan ses som en försäkring där banken tar betalt för att lova dig en ränta på en viss nivå.

Men du kan skapa samma trygghet och behålla försäkringspremien själv i stället för att ge pengarna till banken. Tricket är att låtsas som om räntan är högre än den är och låta mellanskillnaden bli kvar på kontot.

Förutom att du bygger upp ett sparkapital vänjer du dig vid det högre ränteläge som kommer förr eller senare.

Börja med att sätta över pengarna till boräntan på ett särskilt konto och låt banken dra räntepengarna därifrån varje månad. Bestäm sedan vilken räntesats du vill räkna med, 4–5 procent kan vara lagom.

Gör du på det här sättet kommer du att få pengar över på bolånekontot utan att egentligen tänka på det. Förutsatt att du har disciplin nog att inte ta ut de extra pengarna med jämna mellanrum.

Bufferten som du bygger upp kan du använda på olika sätt. Pengarna kommer till exempel väl till pass den dag räntan stiger över den nivå du har valt att räkna med.

Har du till exempel valt att sätta undan för att täcka en ränta på 4 procent och räntan blir 5 procent under en period kan din buffert täcka mellanskillnaden. Tanken är att du ska kunna sätta av samma summa varje månad även om räntan går upp.

De flesta bedömare tror att den rörliga förhandlade snitträntan kommer att ligga kvar på samma nivå som i dag, ungefär 1,6 procent, i ungefär ett år till. Slår det in kommer du att hinna spara ihop en hel del pengar det närmaste året.

Har du ett miljonlån och räknar med en ränta på 4 procent kommer du att sätta in 40.000 kronor på kontot. Av dem kommer du att betala 16.000 kronor i ränta till banken och du får 4.800 kronor tillbaka på skatten.

Det gör att du sparat ihop 28 800 kronor under året. Vill du inte ha dem som en räntebuffert kan du alltid göra en extra amortering.