Se över bolånen – räntesänkningarna över

I förra veckan kom Riksbanken med beskedet att banken inte längre har med några ytterligare räntesänkningar i sina prognoser. Beslutet kom efter att flera andra centralbanker signalerat att tiden med extremt låga räntor snart är förbi.



– Det är definitivt så att räntorna har bottnat nu med anledning av Riksbankens besked i förra veckan. De räknar inte med fler sänkningar, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

De bundna räntorna tenderar alltid att gå upp innan de rörliga räntorna gör det.

Enligt Riksbankens egen prognos kommer den första höjningen av styrräntan i mitten av nästa år. Därför dröjer det innan vi ser någon effekt på de korta, rörliga räntorna och tills vi ser en varaktig ränteuppgång, enligt bedömarna.



Men centralbankernas signaler har redan nu fått de långsiktiga marknadsräntorna att stiga. Och de fleråriga bolåneräntorna väntas följa efter.



– De bundna räntorna tenderar alltid att gå upp innan de rörliga räntorna gör det, säger Jens Magnusson, SEB:s privatekonom.



Troligtvis märks effekten på de bundna bolåneräntorna redan någon gång under hösten.

För den som funderar på att binda, åtminstone en del av, sitt bolån finns det redan nu anledning att agera anser de.

– Jag tycker inte att det är så mycket att vänta på. Det kommer inte att hända något mer nedåt. Då kan man lika gärna binda, säger Ingela Gabrielsson.



Det är framför allt när det gäller fleråriga bolåneräntor som det kan vara fördelaktigt att binda. Det gäller bindningstider från tre år och uppåt.



Den statliga banken SBAB:s chefsekonom Tor Borg tror att höjningarna av de långsiktiga boräntorna kommer att börja i slutet av året.



Även han anser att det kan vara fördelaktigt att binda lånet redan nu. Men för den som har is i magen tror han heller inte att det behöver innebära någon direkt förlust att vänta lite.



– Eftersom vi inte kommer att se några större ränterörelser förrän under nästa år tror jag att det finns utrymme att avvakta några månader, säger Tor Borg.



