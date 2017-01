Sex års fängelse för falska skatteavdrag i Norge

Historien kring skattemålet började rullas upp 2012, skriver tidningen Aftenposten. Kvinnan ska ha hjälpt personer att fylla i deklarationer med olika fiktiva avdrag.

Med hjälp av stora avdrag för resor, underhåll, gåvor till trossamfund och specialutgifter för sjukdomar lyckades kvinnan minska skatten för personerna.

Många av avdragen var sådana poster som inte skulle kontrolleras de åren.

Totalt skickade hon in över 3.000 deklarationer under åren 2006 till 2011. Det innebar att 202 miljoner kronor i minskad skatt för de 2.100 personer. I ersättning tog kvinnan 500 kronor plus 30 procent av det som personerna fick tillbaka i skatt, skriver Aftenposten.

På fredagen dömdes kvinnan till sex års fängelse och att betala tillbaka 2,5 miljoner kronor till staten.

– Domen framstår som mycket sträng, säger kvinnans advokat, Einar Brask, till Aftenposten.

Åklagaren hade yrkat på ytterligare ett och ett halvt år på fängelsestraffet. Men tingsrätten drog av 18 månader på straffet eftersom utredningen pågått under en längre period.

– Vårt skattesystem bygger på förtroende, kommenterade domaren i tingsrätten, Anja Bech, domen.