Sjuåring sökte jobb på Google - fick svar från högsta chefen

”Jag heter Chloe och när jag blir större skulle jag vilja ha ett jobb på Google”, skrev sjuåriga Chloe Bridgewater i ett handskrivet brev adresserat till ”Google-chefen”.

I brevet beskrev Chloe Bridgewater sina kunskaper om datorer, simning, stavning och läsning. Hon berättade också att hon gärna ville jobba på ett ställe som Google där man kan ”sitta i saccosäckar och åka berg- och dalbana och rutschkana”, skriver The Independent. Hon menade också att hon hade erfarenhet av datorspel och att använda en Ipad.

”Jag gillar datorer och har en padda jag spelar spel på”, skrev Chloe Bridgewater i brevet.

”Jag vet inte riktigt vad en jobbansökan är, men jag hoppas att det här duger. Tack för att du läser mitt brev, jag har bara skrivit ett tidigare och det var till jultomten,” avslutade hon brevet i vilket hon också skrev att hennes lärare berättat för hennes föräldrar att hon är väldigt duktig i skolan.

Och Chloe Bridgewater fick svar på sitt brev till ”Google-chefen” – från vd:n Sundar Pichai själv på officiellt Google-brevpapper.

Hennes pappa har delat svaret i ett inlägg på Twitter.

”Jag tror att om du fortsätter arbeta hårt och följa dina drömmar, så kommer du kunna klara av allt du vill från att arbeta på Google till att simma i OS!” skriver Sundar Pichai i sitt svar.

”Jag ser fram emot att ta emot din jobbansökan när du är klar med skolan!” avslutar han.

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc