Smoghärjat Kina inför miljöskatter

Norra Kina tampas med smog och förra veckan gick myndigheternas varningsskala upp på rött – den högsta nivån på en fyrgradig föroreningsskala i minst 20 städer.

Invånarna är trötta på att regeringen inte lyckats göra något åt föroreningarna som är stora både på land och i vattnet. Tiotusentals ”smog refugees” ska redan ha lämnat landet, enligt tidningen The Guardian.

Skatten kommer att ligga på 1:20 yuan, ungefär 1:50 kronor, per enhet av luftförorening, 1:80 kronor per enhet av vattenförorening och 6:60 kronor per ton för kolavfall och 1.325 kronor för riskavfall.

Kina har hittills inte haft några specifika miljöskatter, och beloppen som införs den 1 januari 2018 kommer att ersätta ett tidigare system med diverse avgifter som ansetts alldeles för låga för att avskräcka från utsläpp.

TV: Filmar smogen på 400 meters höjd: ”Så här dålig har luften aldrig varit”