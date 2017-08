Spotify ett steg närmare börsnotering

Warner Music och Spotify har under två års tid legat i förhandlingar kring det nya avtalet. Skivbolagets musik har funnits tillgänglig på Spotify med korttidskontrakt, men med det nya avtalet så får Spotify tillgång till Warner Musics musik under en längre period.

– Det har tagit ett tag att komma hit, men det har varit värt det eftersom vi kommit fram till en balanserad uppsättning av framtidsfokuserade affärsvillkor, säger Ole Obermann, digital chef på Warner Music till The Financial Times.

Skivbolaget har artister som David Guetta, Cher och Peter Bjorn and John knutna till sig.

Warner Musics titlar har varit en viktig pusselbit för Spotify i bolagets arbete med att kunna börsnoteras i New York. Med avtalet i hamn kan musiktjänsten uppvakta fler och tyngre investerare.

Förra månaden passerade Spotify 60 miljoner betalande kunder och har en god tillväxt på antalet användare. Det som många analytiker ser som bekymmersamt är bolagets problem med att generera vinst. Förra årets intäkter ökade med 50 procent till 2,9 miljarder euro, motsvarande 27,5 miljarder kronor. Men rörelseförlusten blev 349 miljoner euro, motsvarande 3,3 miljarder svenska kronor.

”Det kan förklaras av betydande investeringar som har gjorts under året, speciellt inom produktutveckling, internationell expansion och högre personalkostnader”, skrev Spotify i sin årsredovisning i juni.

En del av det nya avtalet är att Spotify ska införa vissa restriktioner kring när ett album ska kunna streamas från musiktjänsten. Men fler detaljer har inte Warner Music velat släppa.

– Vi godkänner bara villkor som ger ett nettopositivt resultat för vår artister och låtskrivare, säger Steve Cooper, vd på Warner Music, till The Financial Times.

Enligt källor till tidningen planerar Spotify att börsnoteras i New York senare i år. Spotify har kontaktat amerikanska Securities and Exchange Commission, motsvarande finansinspektionen, för att diskutera hur en börsnotering skulle kunna genomföras, uppger källor till The Financial Times.