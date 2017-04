Storbråk om virke USA–Kanada

I måndags meddelande USA överraskande att landet överväger tariffer på upp till 24 procent på kanadensiskt trävirke, viktigt för amerikanskt bostadsbyggande, i en långvarig tvist. Den kanadensiska valutan föll och Kanada lovade att slå tillbaka i konflikten som hotar att spilla över på flera sektorer och redan har nått mejerisektorn.

Trump anklagar Kanada för att vara ”väldigt tufft” mot sin granne och hotar motsätta sig begränsningar på amerikanska mejeriprodukter.

– Människor fattar inte att Kanada har varit väldigt tufft mot USA. Alla tror att Kanada är trevligt men de har varit smartare än våra politiker i många år, sade Trump under ett möte med en grupp jordbrukare i Vita huset.

Han sade att Kanada skadar mjölkbönder nära gränsen, från Wisconsin till New York, genom att blockera mejeriprodukter och att USA ”inte kommer att tillåta det”.

Canada has made business for our dairy farmers in Wisconsin and other border states very difficult. We will not stand for this. Watch!