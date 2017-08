Stort utbud av bostäder när marknaden drar i gång igen

Marknaden för bostadsrätter visar på en tydlig inbromsning. Det genomsnittliga priset under andra kvartalet var en procent lägre än under det första, visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Sommaren brukar vara lågsäsong för bostadsaffärer, i varje fall i de dyrare storstadsområdena. Men denna sommar har fler affärer gjorts än under fjolårets sommar. Det gäller för bostadsrätter, men i än högre grad för villor.

– I juli såldes ungefär 3.400 villor i år, mot cirka 3.000 i juli i fjol, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Och ännu större skillnad är det när man jämför juni i år med juni fjol; 5.800 mot 4.800, tillägger han.

När det gäller ökningen av bostadsrättsaffärer tror Sandegren att det kan bero på att nyproduktionen börjar slå igenom i statistiken.

I juli såldes ungefär 3.400 villor i år, mot cirka 3.000 i juli i fjol.

När det gäller villor är det svårare att hitta en förklaring. Även om det genomförs fler bostadsrättsaffärer än villaaffärer, så har ökningstakten den senaste tiden varit större just för villor.

– Vi har också sett att prisutvecklingen på villamarknaden har gått bättre i Storstockholm än bostadsrättsmarknaden, säger Sandegren.

– Det antyder att efterfrågan är högre på villor i år än i fjol, tillägger han.

Den här helgen, helgen efter skolstart, har av tradition setts som starten på bostadsmarknaden efter sommaren. På bostadsannonssajten Hemnet finns det denna vecka nästan 9.000 objekt. Av dessa är det cirka 4.200 som har visning på söndag.

Även Hemnet har sett en ökning, jämfört med i fjol – både för villor och för bostadsrätter.

– Vi ser att antalet villor som lades upp under de två första veckorna i augusti var 18 procent högre än under samma period förra året, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

– Och för bostadsrätter var den siffran 22 procent högre, tillägger han.