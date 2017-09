Strömhopp från Nordea efter flyttbesked

– Vi märker en markant ökning av nya kunder från Nordea, säger Frank Hojem, presschef vid SEB.

Enligt honom har flera hundra nya kunder kommit in via SEB:s telefonbank under helgen som själva uppgett att de lämnar Nordea.

– Det är både företagskunder och privatkunder, säger Hojem.

Även via SEB:s hemsida, där man också kan bli kund, ses en markant kundtillströmning. Men bland dessa är det oklart vilken bank de kommer ifrån.

Även statliga SBAB Bank märker av fler nya kunder från Nordea.

– Vi har ett stort inflöde från Nordea. Cirka 50 procent av bytesansökningarna kommer från Nordea, att jämföra med 20 procent i vanliga fall, säger Karin Hellgren, informationschef på SBAB.

– Det som är anmärkningsvärt är att kunderna från Nordea är beredda att betala ränteskillnadsersättning.

Ränteskillnadsersättning är de pengar som en kund blir skyldig banken om man byter bank före bindningstiden har gått ut.

Tidigare under tisdagen meddelade fackförbundet Seko att de lämnar Nordea efter bankens flyttbeslut. Förbundsstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut att byta bank, men säger i likhet med LO att det inte kommer att ske över en natt.

”Vi kommer låta denna process ta den tid som krävs för att det inte ska få negativa effekter för våra medlemmar”, skriver vice förbundsordförande Gabriella Lavecchia i en kommentar.

Seko har cirka en halv miljard i kapitalplaceringar hos Nordea. Många av förbundets transaktioner sker också genom banken.

”Det är anmärkningsvärt att en bank som fått miljardstöd av svenska skattebetalare för att klara tidigare bankkriser, nu väljer att smita från att ta gemensamt ansvar i framtiden”, skriver Lavecchia.

Enligt Petter Brunnberg, presschef på Nordea, har inte fler kunder än vanligt lämnat banken.

– Vi har helt normala kundaktiviteter. När det till exempel gäller inflöde av bolåneansökningar så ligger de på normala nivåer, och vi har även tittat på påbörjade processer för att avsluta ett bolåneengagemang och ser att de också ligger på helt normala nivåer.

– Så på helheten så blir det egentligen kunder in och inte kunder ut.

– Det händer att kunder lämnar. Men vi har 11 miljoner kunder i banken och vi ser att kundaktiviteten är normal, säger Petter Brunnberg.

