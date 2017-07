Svagt nedåt på börsen – Fingerprint rusar

Fingerprint Cards rusar 6 procent efter delårsrapporten. Vinsten för andra kvartalet raderades i närmaste ut jämfört med för ett år sedan. Men enligt vd:n har bolaget gjort ”viktiga affärer vilket kommer att leda till ökande marknadsandelar hos några betydande kunder”.

SSAB stiger 3,4 procent.

Swedish Match stiger 1,7 procent efter sin rapport. Bolaget räknar med att konsumtionen av snus och moist snuff i USA ökar under 2017, mätt i antal dosor. Tillväxten i Skandinavien bedöms bli lägre än i fjol och konkurrensen väntas vara ”fortsatt intensiv”.

SKF redovisar en vinstökning för andra kvartalet. Men bolaget räknar med att efterfrågan under tredje kvartalet kommer att vara lägre än under föregående kvartal. Aktien föll tungt under förmiddagen och sjunker drygt 5,5 procent.

Autoliv backar 2,7 procent inför rapporten senare i dag.