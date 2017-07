Svårt att hänga med i bankernas tekniska omställning

För några år sedan började Lisbet Möller spara pengar i Ikano bank. Hon hjälpte även sin 95-åriga mamma med att starta ett sparande i banken. Men när hon nyligen skulle hjälpa mamman med att överföra pengar till ett annat konto så kunde hon inte längre logga in.

– Det känns som om de har stängt tillgången till mina egna pengar, säger Lisbet Möller.

Enligt Lisbet Möller uppstod problemen i samband med att banken införde ett krav på bank-id. Kravet infördes av säkerhetsskäl enligt Emma Roslund Johansson, som är försäljningschef vid Ikano bank. Även om inga brev skickades via post till kunderna anser hon att information kring övergången var god.

– Vi har informerat i alla kanaler, som i kundtidningar, vid inloggningsrutan och i kontoutdrag. Vi har också haft personer behjälpliga via kundservice, säger hon.

Bank-id är en elektronisk legitimation som används för att logga in för att utföra internettjänster och på webbplatser till myndigheter som CSN och Försäkringskassan. Bank-id beställs hos banken och finns för telefonen, på kort och som fil på datorn. Men det gäller att läsa på ordentligt för att få det att fungera. Om bank-id via fil på datorn eller på kort i kortläsare används så måste program finnas nedladdade på datorn för att få det att fungera. Ibland krävs också att kortläsaren kopplas in i datorn via en sladd.

Lisbet Möller ställer sig kritisk till kravet på bank-id.

– Jag sätter mig emot tvånget. Det är som om de har konfiskerat mina pengar. Det är många äldre människor som inte klarar detta, säger Lisbet Möller.

