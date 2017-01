SVT: Skatteverkschefer mörkade skandal

Arbetade för alliansregeringen

• Ingemar Hansson, Helena Dyrssen och Frank Belfrage hörde under Alliansregeringens tid vid makten 2006–2014 till de allra högsta politiskt tillsatta tjänstemännen under ministrarna.

• Hansson var statssekreterare på finansdepartementet under Anders Borg (M), Dyrssen hade samma titel på statsrådsberedningen under Fredrik Reinfeldt (M) och Belfrage hade motsvarande ställning – kabinettssekreterare – på utrikedepartementet under Carl Bildt (M).