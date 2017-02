Swedbank höjer utdelningen

Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelsevinst på 5.141 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2016. Det låg i linje med bedömarnas prognoser och kan jämföras med vinsten på 4.800 miljoner kronor motsvarande period 2015.

– Det har aldrig varit så billigt att låna, det måste man komma ihåg, svarar Birgitte Bonnesen på det faktum att banken har fortsatt att höja vinstmarginalerna på bolånen.

Hon pekar på att myndigheternas höjda kapitalkrav leder till att banken höjt marginalerna.

Konkurrensen om bolånetagarna är fortsatt tuff, enligt henne.

Att bankens lönsamhet ändå ökat kraftigt, från en avkastning på 13,5 till 15,8 procent på det egna kapitalet, hänger också ihop med att volymerna på utlåningen ökat, enligt Bonnesen.

Räntenettot steg till 6.247 miljoner kronor, från 5.759 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 3 055 miljoner kronor, från 2 877 miljoner kronor, som en effekt av den ökade aktiviteten på finansmarknaderna mot slutet av året.

Kreditförlusterna ökade till 593 miljoner kronor, från 399 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 13:20 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 10:70 kronor per aktie. Förväntningarna låg enligt Reuters på i genomsnitt 13:00 kronor per aktie.

– Det är femte året i rad som vi delar ut 75 procent av vinsten, säger Bonnesen.

”Inför 2016 var tre av våra högsta prioriteringar att förbättra kundvärdet, öka effektiviteten och stärka medarbetarengagemanget. När jag summerar året kan jag med stolthet konstatera att vi tagit kliv framåt inom alla dessa områden”, skriver Birgitte Bonnesen i rapporten.