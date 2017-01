Tolkförmedlingen kan göras mer effektiv om den är digital

I samband med den stora flyktingvåg som kom till Sverige under förra hösten har behovet av tolkar ökat.

Problemet handlar inte bara om att det råder brist på utbildade tolkar utan också om att förmedlingen av de som finns inte alltid fungerar. Detta drabbar framför allt vården, skriver Socialstyrelsen i en rapport från oktober.

För Virpal Singh blev problemet tydligt när han som volontär i fjol höst hjälpte till med att ta emot de flyktingar som kom till Stockholms centralstation.

Trots de frivilliga hjälparbetarnas stora engagemang blev språkförbistringar ett hinder.

– Det var alltid svårt att få rätt språk på plats vid rätt tidpunkt, säger han.

Den vanligaste lösningen var vid tillfället att någon helt enkelt ställde sig på en stol och skrek för att fråga om någon där kunde exempelvis persiska, arabiska eller somaliska.

– När jag stod där och bredde mackor tänkte jag att så här ska det inte vara. Språkhjälpen ska vara en knapptryckning bort, inte mer än så, berättar Virpal Singh.

Det inspirerade honom att starta tolkförmedlingen Digitaltolk som framför allt arbetar med att minska den tid det tar att få tag på en tolk.

När DN möter honom och hans affärspartner Leyla Sarac på deras kontor på Södermalm i Stockholm jämför de med hur det brukar gå till när en myndighet eller en vårdinstans akut behöver hitta en tolk.

Om någon som inte talar svenska kliver in på exempelvis en vårdcentral eller en akutmottagning sköts tolkbokningen oftast över telefon. Man ringer upp förmedlingen och berättar vilken typ av tolk man behöver. Efter det måste man vänta på att de ska kontakta ett antal tolkar som de tror kan vara tillgängliga och när de hittat en tolk vidarebefordrar de sedan tolkens nummer till läkaren. När processen är manuell kan det ta mellan 15 och 35 minuter att få fram en tolk. Men enligt Virpal Singh kan man korta ner den tiden ordentligt om man i stället går över till digitala system.

Många gånger är inte problemet att det inte finns bra tolkar.

Digitaltolk använder sig av en lösning där kunder bokar tolkar via en app eller en webbsida och när bokningen görs skickas det ut ett meddelande till alla tolkar i deras system som har rätt kompetens, och de kan då direkt svara på om de är tillgängliga. De har exempel på när kunder gjort bokningar via deras system och de har kunnat koppla ihop dem med en tolk på under 20 sekunder.

– Digitaliseringen öppnar upp möjligheterna för att kunna hantera fler ärenden och kunna hantera dem mycket snabbare, säger Leyla Sarac och förklarar att snabbare handläggningstider kan vara avgörande.

När de gjorde en förstudie om hur läget i branschen såg ut märkte de att svårigheten att hitta tolkar ledde till stor frustration för både kunder och tolkar. Problemet kan också få mer ödesdigra konsekvenser. När språket inte fungerar kan inte patienter beskriva sina symtom eller förklara om de har några allergier och det kan leda till att man inte kan göra en ordentlig bedömning.

Leyla Sarac berättar också att de såg hur brister i systemet ledde till att många kompetenta tolkar inte fick så många jobb som de kunde ta, vilket innebär att tolkbristen antagligen upplevs som värre än den är.

– När du digitaliserar frigör du resurser som kan användas på bättre sätt än att vänta på uppdrag, säger hon.

Fler i branschen anser att tolkbristen till stor del beror på att de tolkar som finns inte alltid förmedlas på ett effektivt sätt. I dag finns det cirka 5 000–6 000 tolkar i Sverige, enligt föreningen Tolkservicerådet. Det är tydligt att dessa ofta inte räcker till men Kia Zetterqvist, verksamhetschef för Tolk- och översättarservice i Sundsvalls kommun, berättar att det beror på många saker och inte bara på antalet tolkar.

– Många gånger är inte problemet att det inte finns bra tolkar, säger hon till DN och förklarar att olika myndigheter ofta bokar in möten vid samma tid och om alla behöver tolk samtidigt blir det ett problem.