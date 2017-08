Toppuniversitet skriver kravlista till May inför Brexit

Tjugofyra av Storbritanniens ledande universitet ingår i Russel Group som nu höjer ett varningens finger åt Theresa May, skriver Independent som har fått tillgång till kravlistan i fråga.

Theresa May har redan lämnat ett första förslag på hur EU-utträdet ska gå till men det har kritiserats för att vara vagt och otydligt. Universiteten vill att May ska garantera EU-medborgare rätten att stanna kvar i landet. De som varit ifrån landet i över två år vill universiteten, till skillnad från May, ska få stanna också. I Storbritanniens nya planerade invandringssystem kan dessa rättigheter komma att hotas.

Universitetsväsendet i Storbritannien genererar 73 miljarder pund om året. I listan ber universiteten om ”bättre klarhet” i regeringens planer för Brexit, skriver Independent.

”Oklarheterna skapar betydande bekymmer för EU-medborgare på våra universitet och påverkar vår förmåga att rekrytera talangfull personal från EU”, skriver universiteten.

Sedan tidigare har en akademikerrapport visat på Brexits förödande konsekvenser för bland annat läkemedelsforskningen i landet. Läkemedelsbolag kommer som trolig följd att flytta sin forskning utomlands, enligt rapporten.

Det finns för närvarande runt 25.000 medarbetare från EU-länder på Storbritanniens universitet, enligt brevskrivarna. Jessica Cole är policychef för Russel Group och menar att universitetspersonalen måste få besked om sin framtid ”så snart som möjligt”.

”Det finns ingen anledning för att inte ge personer och familjer som redan har permanent boende i landet en automatisk garanti för ny boendestatus”, skriver hon.

En talesperson för regeringen säger till tidningen att man känner en ”förpliktelse gentemot Storbritanniens högre utbildningssektor som är i världsklass”.

EU-parlamentet har sagt att de kommer att lägga in sitt veto om de inte ställer sig bakom Theresa Mays förslag för Brexit.