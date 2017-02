Tove Nandorf: ”En utsträckt hand till Kinberg Batra”

Vad innebär LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldssons och näringsminister Mikael Dambergs gemensamma utspel på DN Debatt?

– Att LO och S nu försöker syna Moderaternas förhållande till SD - och det moderata kortet i frågan om arbetstillstånd för okvalificerad arbetskraft från länder utanför EU. I förlängningen kan Miljöpartiets roll som tungan på vågen mellan blocken desarmeras.

– Frågan om arbetskraftsinvandring har stor sprängkraft. Starka motsättningar har länge puttrat under ytan både till höger och vänster. Ett tydligt mål för LO och S med dagens utspel är att så ytterligare split inom Alliansen, där Moderatledaren Anna Kinberg Batra redan är på kollisionskurs med merparten av sina tidigare Allians-förtrogna.

– Det kan inte uteslutas att utspelet ska tolkas som en provokativ men ändå utsträckt räddande hand till Kinberg Batra. Eller ens att S vill pröva möjligheten att skaka av sig Miljöpartiet och försöka bilda den stabila axel S-M som vissa debattörer efterlyst.

– En grundfråga är varför Sverige ska importera städare, diskare, tidningsbud, serveringspersonal eller fler personer med enkla jobb från Uzbekistan, Vitryssland och andra länder i Asien och Afrika nu när konkurrensen om denna typ av jobb bland människor som redan bor i Sverige – både inrikes födda och nyanlända – redan är stor och ökande. Det senare visade inte minst Arbetsförmedlingens senaste prognos i veckan.

– I dagens läge likställer lagstiftningen från 2008 städare med it-ingenjörer. Den tidigare prövningen av om det verkligen rådde arbetskraftsbrist i yrket slopades. Det innebär att Sverige har OECD:s mest avreglerade system för arbetskraftsinvandring. Snart kom rapporter om fusk och missbruk, arbetstillstånd mot betalning, usla arbetsvillkor, löner långt under det utlovade och ännu längre under svenska kollektivavtal. Studier har visat att löner under försörjningskravet på minst 13.000 kronor i månaden för runt en femtedel inom yrken som städare, slaktare, och tidningsbud.

– Både LO och S har trots det fram till nyligen varit mycket försiktiga med att uttala sig emot reglerna för arbetskraftsinvandring, av rädsla för att beskyllas för protektionism och för att gå SD:s ärenden. Men i mitten av december i fjol tog LO bladet från munnen i en artikel på DN Debatt, och efterlyste en åtstramning.

– Det applåderades inte öppet av regeringen, där MP ihop med regeringen Reinfeldt var drivande för reformen 2008. Dessutom har fokus i debatten de senaste månaderna legat på att reglerna redan skulle tillämpas för strikt eftersom ett antal arbetskraftsinvandrare har utvisats från Sverige däröfr att de fått jobbet på fel sätt, haft för låg lön eller haft en arbetsgivare som missat någon försäkringsinbetalning.

Kommer fler arbetslösa få jobb med förslagen?

– Det förespeglar i alla fall S och LO. Här ska många av regeringens utlovade enkla jobb hittas. Under 2016 handlade runt 5.000 av de drygt 12.000 beviljade arbetstillstånden om yrken som inte kräver någon längre utbildning.

– Men för LO-förbundens medlemmar finns en risk för något av ett nollsummespel, där arbetskraftsinvandrare med dåliga villkor ersätts med nyanlända och andra arbetssökande med upp till 80-procentiga lönestöd från Arbetsförmedlingen. Så är fallet inom till exempel branscherna städ, hotell och restaurang, något som länge skarpt kritiserats av flera LO-förbund. De hävdar att lönesubventionerna är i likhet med fusket med arbetstillstånd som dumpar löner och villkor.

Finns det en majoritet i riksdagen för förslagen?

– Ja, om M, S, V och SD står ut med att enas i frågan.

– Även inom den mycket invandringsliberala Centern finns krafter som starkt ifrågasatt dagens regler, däribland i en debattartikel i Dagens industri under Almedalsveckan i fjol. Där skrev Stefan Hanna, kommunalråd Uppsala och riksdagsledamoten Staffan Danielsson och ifrågasatte just arbetsgivares rätt att anställa från andra länder till enklare arbeten där många i Sverige köar för jobb.