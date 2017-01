Tove Nandorf: IF Metallbasen Ferbe avgår - siktar på industripolitiken?

Han är för gammal. Säger han själv. 63 år. Skulle vara 66 vid slutet av nästa ordinarie kongress.

Men sannolikt spelar även de senaste årens motsättningar i LO-familjen in. De som gäller synen på vem och vad som ska diktera löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden.

Anders Ferbes roll i de senaste årens avtalsrörelser kan inte överskattas. Fruktansvärt duktig, men tar också stor plats. Så säger en av IF Metalls avdelningsordföranden om den avgående förbundsordföranden.

Som ordförande för det största av LO:s industrifack har han varit den som i ur och skur ömsom tålmodigt ömsom med illa dold irritation försvarat principen om industrins lönenormerande roll. Att det måste vara den konkurrensutsatta industrin som går före och fastställer vilka löneökningar den svenska ekonomin kan tåla, så som det slogs fast i Industriavtalet 1997.

IF Metall-basen har gång på gång påmint om ”märkets” roll: att denna princip slogs fast för att stävja den destruktiva, starkt inflationsdrivande huggsexa som tidigare decenniers avtalsrörelser ofta utmynnat i. Den som drev upp lönenivåerna ohållbart snabbt, gav bränsle åt inflationsbrasan och fick många industrier att fly Sverige.

I de senaste lönerörelserna har LO-förbundens uppslutning kring denna för industrifacken heliga princip knakat betydligt i fogarna.

Inför fjolårets avtalsrörelse försökte IF Metall ta kontroll över de kvinnodominerade låglöneförbundens återkommande krav på högre tilldelning än ”märket” genom att lägga sin starka, skyddande arm kring Kommunals krav på högre löneökningar för en utvald grupp, undersköterskorna. Den starka armen var samtidigt ämnad att avvärja krav på mer generella låglönesatsningar.

Men strategin bidrog till att LO:s avtalssamordning sprack, när övriga LO hellre ville samarbeta för en bred låglönesatsning med extrapengar för alla med löner under 25 000 i månaden. Men den modellen med så kallade ”dubbla” märken - ett i procent, och ett annat, högre, för de lågavlönade i kronor, har fått IF Metall att se rött.

Nu ledde alliansen IF Metall/Kommunal till en historisk LO-spricka, som i sin tur ledde till ett rejält försök till myteri mot märket från Byggnads, Elektrikerna, Målarna med fler uppstickare i förhandlingssamarbetet 6F. Dessutom kände sig IF Metall och Ferbe i början av april ordentligt överkörda av LO:s ledning, som då i ohelig allians med Svenskt Näringsliv gick ut och hävdade att de med arbetsgivarna gjort upp om just en låglönesatsning med dubbla märken, enligt LO-majoritetens ursprungliga önskan. ”Den bästa LO-samordningen vi aldrig haft”, som vissa uttrycker det efteråt.

När LO i höstas på nytt skulle försöka samordna sig inför en ny, mödosam avtalsrörelse såg sig ändå IF Metall tvungna att för husfridens och LO:s fortsatta existensberättigande acceptera en bred låglönesatsning, där mer än märket ska betalas för alla med löner under 24 000. Dessutom fick IF Metall lova att själva försöka spika denna nya princip i sitt eget avtal senast 31 mars i år. Och även om Anders Ferbe vet att detta sannolikt kommer att stanna vid en IF Metalls läpparnas bekännelse inför övriga LO - med tanke på att arbetsgivarsidan aldrig kommer att släppa igenom det - så kändes det kanske inte helt bekvämt.

Ett är säkert: att Anders Ferbe är en mycket listig förhandlingsräv. En strateg av rang, som verkligen betytt mycket för förbundet, som en annan avdelningsordförande uttrycker det.

Det faktum att Ferbe tagit mycket plats, vissa talar om en ”enmansshow”, har inte behagat alla. Före jul avslöjade Dagens Arbete att över hälften av IF Metalls 37 avdelningar ville byta ordförande. Sittande fick nio nomineringar, medan vice förbundsordförande Marie Nilsson fick 16. Avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä fyra.

Men vad ska då 63-årige strategen Anders Ferbe göra nu, när arbetsveckorna på 75-80 timmar tar slut? ”Något annat”, säger han. Förutom mer tid för barn, barnbarn och fiske.

En inte allför kvalificerad gissning är att ”något annat” kan ha bäring på hans relation med sin företrädare som IF Metall-ordförande, statsminister Stefan Löfven. Inte osannolikt ger regeringschefen sin gamle kollega och vän någon form av uppdrag i den industri- och näringspolitik som ligger dem båda mycket varmt om hjärtat.