Tre av tio ångrar sitt yrkesval

Sommarsemesterns avkoppling ger många tid att fundera över sin arbetssituation. Tillbaka i vardagen längtar en hel del efter en nystart, inte minst på jobbet.

Den senaste veckan har Blocket Jobb sett en ökning av jobbsökaraktiviteten med nära 20 procent.

När Blocket och Kantar Sifo frågade 1.015 personer i Sifos onlinepanel med ett representativt urval av mellan 15 och 79 år säger endast hälften av de svarande (49 procent) att de skulle välja samma yrke som de har i dag, om de hade möjlighet. Var tredje svensk (29 procent) uppger att de ångrar sitt yrkesval.

Mest nöjda är de arbetande pensionärerna, och de som väljer att jobba kvar till 67. I gruppen 65 till 75 år skulle sex av tio inte tveka inför att göra samma karriärval i dag.

Minst nöjda är de som är mitt uppe i sina karriärer och ofta även mitt i småbarnsåren: i åldersspannet mellan 30 och 50 ångrar hela 35 procent sitt yrkesval, säger Blocket Jobbs affärsområdeschef Anna Bergius, som skönjer en viss frustration bakom svaren:

– Många i 30-40-årsåldern är småbarnsföräldrar och känner kanske inte att deras nuvarande karriärval inte motsvarar de förväntningar de hade som unga studenter. Samtidigt kan den här gruppen vara mindre benägen att göra de förändringar de egentligen skulle önska sig, eftersom en ny karriärinriktning inte passar in i livspusslet och för att småbarnslivet inte ger utrymme för att hinna söka nytt jobb. Alla har heller inte ekonomisk möjlighet att börja studera igen, konstaterar Anna Bergius.

Med eller utan realistiska möjligheter vill många ändå hålla sig à jour med utbudet av lediga tjänster. En annan fråga ställd till samma Sifo-panel på senvåren visar att en av tre läst minst en jobbannons under föregående vecka. Mest intresserade av att kolla in nya jobbmöjligheter var kvinnorna (38 procent, jämfört med 30 procent av männen). I just gruppen 30-49 år hade ännu fler, drygt fyra av tio, läst minst en jobbannons.

– Många läser annonser för att hålla sig uppdaterade och på så sätt få snabb koll på vilken kompetens som krävs när det är dags för nästa steg i karriären, säger Anna Bergius.

Baserat på antal visningar i respektive kategori den senaste månaden på Blocket Jobb & Stepstone finns de mest populära jobben just nu – bland dem som söker jobb just via dessa kanaler – på områdena:

1. Försäljning

2. Transport & Logistik

3. Industri & Anläggning

4. Teknik & Ingenjör

5. Administration

6. Data & IT

7. Service & Kundtjänst

8. Ekonomi

9. Bygg & Hantverk

10. Organisation & ledning

Föga förvånande finns den stora merparten av Blockets utannonserade lediga jobb i de tre storstadsregionerna. Men Värmland, där många orter länge varit drabbade av hög arbetslöshet, kvalar ändå in på plats tio.