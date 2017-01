Trump hotar biltillverkaren Toyota på Twitter

Hotet framför USA:s tillträdande president på sitt Twitterkonto. Där skriver Trump:

”Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY!”. ”Build plant in US or pay big border tax.”

På svenska: ”Toyota Motor har sagt att de kommer att bygga en ny fabrik i Baja, Mexiko, för att tillverka Corolla bilar för USA. Glöm det!”. ”Bygg fabriken i USA eller betala stora tullavgifter”.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 januari 2017

Den japanska biltillverkaren har haft en produktionsanläggning i Tijuana sedan 2002, och lade fram sina planer på att bygga en fabrik i Mexiko i april 2015.

Strax efter Trumps tweet sjönk Toyotas aktier en aning. Det är dock inte klart om minskningen var ett resultat av Trumps hot, skriver The Independent.

Representanter för Toyota säger att den mexikanska anläggningen inte kommer att hota amerikanska arbetstillfällen, och att företaget ”ser fram emot att samarbeta med Trumpadministrationen”, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

På onsdagen hyllade Trump biltillverkaren Fords beslut om att förlägga tillverkningen i USA i stället för i Mexiko.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 januari 2017

Ett av Trumps vallöften är att skapa fler arbetstillfällen och få fart på bland annat gruvindustrin. Sedan han vann valet har han flitigt kommenterat företag som har aviserat nya jobbtillfällen eller planerar att lägga ut på entreprenad, på Twitter.

Varuhuskedjan Macys beslut på torsdagen om att lägga ner 68 butiker runt om i USA på grund av vikande försäljning under julen, och därmed sparka cirka 10.000 anställda, har Trump ännu inte kommenterat.