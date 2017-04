Trump kan fira 100 dagar med stängt USA

Barack Obamas sista budgetperiod slutar en minut före midnatt till lördag och om ingen lösning presenteras följer statligt utbetalningsstopp, så kallad ”government shutdown”. Kongressen har möjlighet att förlänga budgeten till september men det finns flera hinder och stor prestige, inte minst från Donald Trump själv.

En sådan prestigefråga är muren mot Mexiko som kostar någonstans mellan Trumps glädjekalkyl på 70 miljarder kronor och Demokraternas skräckscenario på 600 miljarder kronor. Oavsett prislapp är det inget som kongressen är intresserad av att lägga skattepengar på och med hotet om ännu ett bakslag flaggade Trump sent på måndagen om att han kan tänka sig skjuta på murbygget.

Under valrörelsen talade Trump ofta om vad stort han skulle åstadkomma inom 100 dagar i Vita huset och i historiska Gettysburg lanserade han sitt ”kontrakt med den amerikanska väljaren” om detta. Nyaktuella frågor som Mexikomuren och gigantiska skattelättnader ingick, men också andra framträdande vallöften om såväl budget och vårdreform som skärpta migrationslagar vilka antingen kongressen eller domstolsväsendet hittills stoppat.

No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!