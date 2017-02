Trump kritiseras för tweet om dotterns klädaffärer

– Om han var någon annan statsanställd skulle det här vara olagligt, säger Larry Noble, chefsjurist vid Campaign Legal Center, en organisation för valjurister till CNN.

Nordstrom har cirka 350 varuhus i USA och Kanada. I förra veckan klargjorde kedjan att Ivanka Trumps kollektion av kläder, accessoarer och skor ska tas ur utbudet eftersom det har sålt så dåligt.

Donald Trump använder sitt personliga Twitterkonto för attacken:

”Min dotter Ivanka har blivit så orättvist behandlad av @Nordstrom. Hon är en fantastisk person – stöder mig alltid till att göra det rätta. Hemskt!”

Meddelandet retweetades sedan från presidentämbetets officiella konto, @POTUS.

