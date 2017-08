Trump lägger ned två av sina näringslivsråd

Donald Trump fick massiv kritik efter sina uttalanden om våldsamheterna i Charlottesville i Virginia i helgen. En tredjedel av näringslivstopparna i hans ena näringslivsråd, Manufacturing Advisory Council, har därför valt att hoppa av.

Läs mer: Trump kritiseras för att inte peka ut nazister och KKK

En av dem är svensken Inge Thulin, vd på det amerikanska konglomeratet 3M, som tidigare i dag meddelade att han hoppar av rådet.

Även medlemmar i Strategic and Policy Forum har valt att lämna sina platser.

Läs mer: Trump: Jag väntade med fördömandet för att få alla fakta rätt

Nu har presidenten beslutat att lägga ned båda råden, skriver han själv på Twitter:

”Istället för att sätta press på affärsfolket i Manufacturing Advisory Council och Strategic and Policy Forum, avslutar jag båda. Tack alla!”

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

Men enligt den amerikanska tidningen The Wall Street Journal hade Stephen A. Schwarzman, vd på Blackstone Group och ordförande för Strategic and Policy Forum, redan haft ett telefonmöte under onsdagsmorgonen med de andra medlemmarna i rådet. Enligt en källa till tidningen hade medlemmarna då diskuterat hur rådet skulle kunna arbeta vidare eller upplösas och att flera av näringslivstopparna redan då planerat att hoppa av.

Läs mer: Dödlig bilattack mot antifascistdemonstration

Enligt källor till The New York Times ska Strategic and Policy Forum avslutat telefonmötet med att bestämma att rådet skulle upplösas, det vill säga innan Donald Trump twittrade ut budskapet.

Presidentens kontroversiella uttalanden om de högerextrema demonstranterna vid händelserna i Charlottesville blev för mycket.

– Han har satt dem i en svår position. Det här har förstört hans relationer med många många av dem, säger Anat R. Admati, professor i finansiell ekonomi och nationalekonomi vid Stanford Graduate School of Business, till The New York Times.

Men att råden läggs ned är ingen stor förlust, enligt honom. Råden har haft få möten och inga nya möten var planerade inför hösten.

– Hittills har de inte gjort så mycket. De hade ett par möten med fanfarer, men det var mest symboliskt än någonting annat, säger Anat R. Admati till tidningen.

Läs mer: Trumps svenske rådgivare hoppar av

President's Strategic and Policy Forum skapades av Donald Trump i februari i år. Syftet var att presidenten skulle få synpunkter och perspektiv från näringslivstoppar om hur fler jobb skulle skapas och tillväxten säkras. Bland dess medlemmar återfanns bland annat Indra Nooyi, vd på Pepsi, Mary Barra, vd på General Motors och Rich Lesser, vd på Boston Consulting Group.

Manufacturing Advisory Council instiftades av Donald Trump den 27 januari i år och hade till syfte att ge presidenten råd rörande landets tillverkningsindustri. Rådet var en fortsättning på President's Council on Jobs and Competitiveness, som startats av Barack Obama. Bland dess medlemmar fanns Dennis Mullenburg, vd på Boeing, Brian Krzanich, vd på Intel och Jeff Immelt, vd på General Electric.

Läs mer: Trump utser svensk till ny ekonomisk rådgivare

Flera av näringslivstopparna i Manufacturing Advisory Council lämnade dock sina platser innan dess upplösning. Elon Musk, vd på Tesla, lämnade rådet efter att Donald Trump lämnat Parisavtalet i maj i år. Efter presidentens kontroversiella uttalanden rörande de våldsamma demonstrationerna i Charlottesville valde bland annat svensken Inge Thulin, vd på 3M, att lämna rådet, liksom Kenneth Frazier, vd på Merck & Co och Brian Krzanich, vd på Intel.