Trumps hot sänker peson

Det var i ett inlägg på Twitter på tisdagen som Donald Trump, som om två veckor svärs in som USA:s president, hotade biltillverkaren GM med en form av straffskatt om inte Chevy Cruz tillverkas i USA.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!