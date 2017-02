Trumps tweets flyttar miljarder på börsen

Donald Trump må möta en störtflod av kritik, men en sak kan hans vedersakare inte klaga på: börskurserna.

Sedan Donald Trump valdes till USA:s 45:e president har USA-börserna befunnit sig i ett uppåtgående rally. Efter nyåret har vissa tecken på avmattning märkts men inte mer än att New Yorkbörsen fortsatt att slå sina egna rekord, ibland flera dagar i följd.

Den mest omedelbara orsaken är att det finns en förväntan om att Trumps ekonomiska program med skattesänkningar och enorma investeringar i infrastruktur ska ge en ekonomisk skjuts. Men i botten finns också den allmänna förbättring av den amerikanska ekonomin som pågått sedan ett par år tillbaka.

Någon oro för att den politiska turbulensen kring Trumpadministrationen skulle kunna destabilisera nationen rent allmänt märks inte av alls. Annars brukar det heta att marknader hatar osäkerhet.

Börsrallyt har inte gått presidenten förbi, och så sent som på torsdagen twittrade han: ”Börserna når nya toppnivåer i längsta uppgången på decennier. Hög nivå av förtroende och optimism – till och med innan skatteprogrammet lanserats!”

Stock market hits new high with longest winning streak in decades. Great level of confidence and optimism - even before tax plan rollout! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2017

På onsdagen kunde alla tre ledande amerikanska börser notera att de haft parallella uppgångar fem dagar i rad, och det var mycket riktigt första gången på flera decennier det inträffade, närmare bestämt sedan januari 1992.

Donald Trump har ofta pekat ut enskilda bolag i sina Twitterinlägg, ömsom för att hylla, ömsom för att skälla. En sammanställning tidningen The Economist gjort visar att hans korta meddelanden ibland har ökat eller minskat börsvärdet med flera miljarder.

Den 12 december, en knapp månad efter att ha blivit vald, angrep han försvarsindustrijätten Lockheed Martin i ett Twitterinlägg: ”Kostnaderna för F 35-programmet är utom kontroll”. F-35 är ett stridsflygplan. Han tillade att ”miljarder kan sparas på militära inköp efter den 20 januari”.

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2016

Några minuter efter det att börsen öppnade hade företagets aktiekurs gått ner fem procent, vilket i ett slag raderade ut ett börsvärde på 3,7 miljarder dollar (33 miljarder kronor). Andra försvarsindustribolag föll samtidigt tre fyra procent med liknande värdetapp.

Den 5 januari klagade han på Toyotas planer på att bygga en ny anläggning i Mexiko. Så snart börsen öppnade tappade det japanska bilföretaget tre procent av sitt börsvärde.

Några veckor därefter twittrade Trump entusiastiskt om möten han haft med chefer för Ford och General Motors, och prompt steg deras kurser steg med 1 respektive 2,5 procent.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017

Den 8 februari fick presidenten processortillverkaren Intels aktie att göra ett skutt uppåt efter att ha hyllat en nyinvestering i USA.

En annan marknadstweet samma dag rönte en något oväntad börsreaktion. Trump klagade över att hans dotter Ivanka behandlats illa av varuhuskedjan Nordstrom, som beslutat rata Ivankas klädkollektion. Nordstroms aktie tappade då initialt en knapp procent, men under börsdagens lopp steg kursen med fyra procent.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

I genomsnitt har börsbolag Trump nämnt stigit eller sjunkit med en procent. Effekten har i en del fall klingat av, men i andra fall tycks den ha blivit mer bestående.