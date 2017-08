Uppgifter: Radio- och tv-avgiften kan skrotas

REPLIK. Branschorganisationen TU och landets mest framgångsrika digitala nyhetstjänst gör gemensam sak i en vädjan om att låsa in SVT i den gamla tv-apparaten (DN Debatt 9/2). Men lika lite som skälet att finnas till för Aftonbladet är en papperstidning, lika lite är tv:n en existentiell fråga för SVT Nyheter, skriver Jan Helin, programdirektör SVT. .

Public service-kommittén, som tillsattes 2016 för att utreda framtidens finansiering av public service, kommer i höst lägga fram ett förslag om att skrota radio- och tv-avgiften. Det uppger flera källor till Sveriges radio.

– Jag uppfattar att det inte finns något stöd i kommittén eller i riksdagens partier för att behålla den traditionella tv-licensen. Den har överlevt sig själv och håller varken tekniskt eller politiskt, säger Olof Lavesson, moderat ledamot i public service-kommittén, till Sveriges radio.

Istället ska systemet ersättas med en avgift som betalas in via skattesedeln, enligt radiokanalens källor. Public service-avgiften kommer vara liknande begravningsavgiften, det vill säga en predestinerad skatt som betalas in men som behandlas utanför statsbudgeten. Avgiften ska vara progressiv och baserad på inkomst, men ha ett tak så att inte höginkomsttagare betalar ”väsentligt mycket mer än i dag”.

Public service-kommittén lägger fram sitt förslag för regeringen senast den 17 november och ska därefter ut på remiss. Ett beslut i riksdagen kan tas under våren eller hösten 2018.

