Vinstfall för General Motors

GM redovisar en nettovinst på 2,4 miljarder dollar, eller 1:60 dollar per aktie, för andra kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 2,8 miljarder dollar, eller 1:74 dollar per aktie, ett år tidigare. Borträknat engångsposter blev vinsten 1:89 dollar per aktie.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig en vinst exklusive engångsposter på 1:69 dollar per aktie enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen för kvartalet stannade på 37 miljarder dollar, ned från 37,4 miljarder dollar ett år tidigare.

GM behåller sin vinstprognos för helåret. Bolaget räknar fortfarande med att göra en vinst på mellan 6 dollar och 6:50 dollar per aktie.