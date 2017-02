Volvo Car USA anklagas av återförsäljare för säljbluff

Enligt stämningsansökan, som företaget Volvo Cars Honolulu lämnade in den 27 januari, ska Volvo för att få bra säljsiffror tvingat återförsäljare att köpa in betydligt fler bilar än de har kunnat sälja. Om de inte gjorde så straffades återförsäljarna med att vissa bonusar och finansiering för marknadsföring drogs in. Systemet ska ha gällt i hela USA, enligt stämningen.

Anklagelserna förnekas av Volvo Car USA.

Volvo Cars försäljning i USA har stigit rejält under 2015 och 2016, för december i fjol ökade den med 8,4 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Men när januarisiffrorna presenterades, några dagar efter det att stämningen lämnats in, hade försäljningen sjunkit med 18,2 procent jämfört med januari i fjol. För modellen XC90 var nedgången hela 34,5 procent i januari i USA.

På frågan om det finns en koppling mellan det aktuella rättsfallet och försäljningsraset i USA i januari säger David Ibison, global presschef vid Volvo Cars, till tidningen:

– Det finns absolut ingen koppling.

En tidigare konflikt mellan Volvo Cars Honolulu och Volvo Car USA finns med i bakgrunden. Distributörens licens för leveranser av bilar till delstaten gick ut och ingen förnyelse följde, vilket försatte återförsäljaren i knipa. Kontrakterade leveranser till kunder kunde inte fullföljas, företaget förlorade både tid och pengar och förbjöds att fortsätta verksamheten.

Slutligen reddes saken ut, en ny licens godkändes av delstatens myndigheter och bilar anlände på nytt från Kalifornien.

– Men då var skadan redan skedd. Volvo Car USA talade inte med oss i tid, de lämnade oss i sticket, säger chefen för företaget till tidningen Pacific Business News.