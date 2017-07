110 av 111 testade NFL-spelare led av boxardemens

Att man skulle besegra ligasuveränen Carlstad Crusaders hade varit att begära för mycket. Stockholm Mean Machines gjorde ändå en stark hemmapremiär.

Mean Machines stod upp väl mot favoriten

Hon var i fjol Sveriges första utlandsproffs i amerikansk fotboll på damsidan – någonsin. Under söndagen var quarterbacken tillbaka på Zinkensdamm. – Jag har aldrig förlorat i en klubb, och jag hoppas att det håller i sig, säger Martina Karlsson som vann i återkomsten med sitt Stockholm Mean Machines mot Carlstad Crusaders med 42–6.

Örebro Black Knights hade två chanser hemma på Behrn arena. Det blev ett SM-guld i amerikansk fotboll. Damlaget körde över Stockholm Mean Machines men herrlaget var chanslöst mot Carlstad Crusaders – som är uppe i åtta raka titlar.

Neuropatologen Ann McKee på Boston University har undersökt hjärnorna hos 202 avlidna elitspelare i amerikansk fotboll. 111 av dem har spelat i den amerikanska proffsligan NFL, av dem hade 110 kronisk traumatisk encefalopati, CTE, eller boxardemens som det också kallas.

På tisdagen publicerades resultatet i The Journal of the American Medical Assiciation, Jama.

Spelarna var mellan 23 och 89 år när de dog. Ann McKee är tydlig med att det inte är något slumpmässigt urval av före detta amerikanska fotbollsspelare som hon undersökt – många familjer har donerat hjärnorna till universitetet just för att spelarna innan de dog hade symtom på CTE. Skadorna kan inte diagnosticeras förrän efter att en person avlidit, genom en obduktion av hjärnan.

Men – slår forskarna fast – även om ingen av de resterande 1.300 före detta elitspelarna som dött sedan studien påbörjades skulle ha drabbats av CTE blir förekomsten ändå 9 procent. Det är mycket fler än bland befolkningen i stort, enligt New York Times.

CTE uppkommer efter upprepade slag mot huvudet som gör att nervceller skadas. Studier visar att skadorna kan leda till försämrat minne, förvirring, depression och demens. Skadorna kan uppstå flera år efter att huvudet utsatts för kraftiga slag. CTE-skador har också påträffats bland ishockeyspelare och i vissa fall fotbollsspelare.

De övriga avlidna spelare som deltog i studien som inte ingick i proffsligan NFL var semiprofessionella universitet- eller gymnasiespelare eller kanadensiska proffsspelare. Av de totalt 202 studerade hjärnorna hade 87 procent CTE-skador.