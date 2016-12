2016 – året då fotbollens tyngsta pampar föll fritt

Kvällsmörkret har lagt sig över Zürich en februarikväll 2016 och utanför grinden till lyxhotellet Baur au Lac står en vakt med en lista över hotellets gäster. Han har stränga order på att inte släppa in några utomstående som inte har här att göra. Det gäller framför allt alla de representanter från medierna, som samlats för att bevaka den stundande Fifakongressen. Hotelledningen har i färskt minne hur det gick till mindre än ett år tidigare, när schweizisk polis i en gryningsraid gick in på hotellet och grep en lång rad medlemmar av Internationella fotbollsförbundets högsta ledning. Några smugglades ut via det underjordiska parkeringsgaraget, andra leddes ut via en bakdörr, knapphändigt dolda för kameror av de lakan som hotellpersonalen höll upp.

Det var en förödmjukande syn och det var början till slutet för den genomkorrumperade Fifaregim som regerat fotbollsvärlden sedan 1970-talet.

På lyxhotellet Baur au Lac vid Zürichsjön kostar det billigaste rummet runt 10 000 kronor per natt. Här bodde Fifahöjdarna när schweizisk polis genomförde en razzia i maj 2015. Foto: Rob Harris/AP

Det innebar också morsning och goodbye till Sepp Blatter, Fifabasen som trots ständiga anklagelser om korruption och maktfullkomlighet lyckades hålla sig kvar 17 år vid rodret.

Blatter hade många vänner på höga positioner och lyckats skapa ett lojalt nätverk över hela världen som höll honom kvar vid makten. Det krävdes att det amerikanska justitiedepartementet började gräva i Fifas smutsiga affärer och väcka åtal för att Blatter och hans kumpaner skulle inse att spelet var förlorat.

Med sig i fallet drog han sin gamle vapendragare, Uefabasen Michel Platini. När Blatter vann ordförandevalet i Fifa mot Lennart Johansson i Paris 1998 firade han genom att inför den stundande VM-turneringen byta upp sig till ett av den franska huvudstadens bättre hotell. Han passade också på att erbjuda VM-organisationens chef, Michel Platini, den franska fotbollens guldgosse, att bli hans specielle rådgivare.

Något avtal skrevs aldrig. Det var, som Blatter skulle försvara det hela långt senare, en överenskommelse mellan två gentlemän. Elva år senare, när de två männen inte var lika goda vänner, hade Platini krävt och fått en utbetalning på 17,2 miljoner kronor från Fifa godkänd av Blatter. Betalning för utfört konsultarbete hävdade de båda fotbollsledarna, men Fifas etiska kommitté slog fast att utbetalningen inte var legitim och stängde av Blatter och Platini, som båda tvingades bort från sina poster som Fifas respektive Uefas ordförande.

När Blatter strax före jul 2015 framträdde för att kommentera sin situation såg han trött och sliten ut. Intrycket förstärktes av en plåsterlapp på kinden. Trots det sade han sig fortfarande vara full av kamplust och lovade att ta sitt fall vidare till CAS, idrottens skiljedomstol, och om så behövdes till Schweiz högsta domstol.

”Bara Fifas extrakongress kan avsätta mig”, sade Blatter.

Två månader senare var hans stridslystenhet inte lika stark. Blatter var visserligen i Zürich när Fifa höll extrakongress, men tilläts inte vara på plats i Hallenstadion när hans efterträdare skulle väljas och ett omfattande reformpaket skulle röstas igenom.

Det amerikanska åtalet som väckts parallellt med att schweiziska myndigheter bedriver sin egen utredning, har gjort klart för världen hur korrupt Fifa varit och har föranlett gripanden i USA, Australien, Colombia, Costa Rica, Tyskland och Schweiz.

Allt från medlemmar av Fifas exekutivkommitté och ordföranden i nationsförbund till agenter och affärsmän med en häpnadsväckande girighet hade skott sig hänsynslöst fotbollens bekostnad. Miljarderna har rullat i form av mutor för att få turneringar, pengar under bordet i smutsiga affärsuppgörelser och gåvor till pamparnas och deras familjer.

När FBI och den amerikanska justitieministern Loretta Lynch återkom hade man hittat bevis för att Blatters närmaste man, generalsekreteraren Jérôme Valcke, vidarebefordrat en betalning på tio miljoner dollar, som skulle kunna ses som att Sydafrika mutat till sig VM 2010. En månad före extrakongressen tvingades även Valcke packa resväskorna och lämna Fifas mondäna högkvarter i stadsdelen Zürichberg.

Hittills har 40-talet personer åtalats i Fifaskandalen. Såväl FBI:s som den schweiziska polisens utredningar fortsätter.

Vid extrakongressen valdes Blatter landsman Gianni Infantino till hans efterträdare. Uefas tidigare generalsekreterare spurtade starkt och besegrade aningen överraskande Bahrains shejk Salman. Reformpaketet röstades igenom med en överväldigande majoritet.

Uefas ordförande Michel Platini drogs med i fallet. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

Inte heller Michel Platini var synlig i Zürich. Liksom Blatter fick fransmannen sitt straff kortat av CAS, men fyra års avstängning betydde att han inte kunde fortsätta som Uefabas. Eftersom generalsekreterare Infantino varit upptagen med sin ordförandekampanj i Fifa uppstod en stor lucka på Uefakontoret.

I september valdes den föga meriterade slovenen Aleksander Ceferin till ny ordförande. Valet föregicks av rykten om att Infantino med hjälp av de nordiska länderna sett till att slovenen på plats. Enligt en stort uppslagen artikel i den norska fotbollstidningen Josimar skulle de nordiska länderna propagera för Ceferin i utbyte mot att få arrangera EM 2024 eller 2028. Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, som var drivande i arbetet med att lansera Ceferin, skulle dessutom erbjudas en plats i Uefas exekutivkommitté.

Nilsson förnekade bestämt att det förekommit någon kohandel, men så sent som i förra veckan stod det klart att de nordiska länderna kommer att lansera Nilsson vid kongressen i Helsingfors i april.

Hotell Baur au Lac, där billigaste rummet kostar strax under 10 000 kronor natten, har förlorat en viktig kund. I oktober meddelade Fifa att man beslutat att inte längre använda lyxhotellet längre utan att man i fortsättningen kommer att inhysa sina gäster på det mer modesta femstjärniga hotellet Hyatt.

Det 172 år gamla Baur au Lac vid Zürichsjöns strand har blivit en symbol för den korruption som slagit klorna i den alltmer penningfixerade idrotten. Återstår att se om Fifas hotellbyte är mer än symbolisk gest.