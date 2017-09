70 mål blev bortdömda – nu ändras reglerna

Rapport från en upptaktsträff för SHL

Var?

Årets upptakt ägde rum på Vasateatern i Stockholm.

När?

Kaffe serverades vid halv tio och sedan pågick upptakten till cirka halv tre.

Vilka var där?

Samtliga 14 SHL-lag representerades av tränaren och av en spelare. På plats från klubbarna fanns också en hel del klubbdirektörer och sportchefer samt en och annan VD.

Majoriteten av personerna på plats var dock journalister från stora delar av Sverige som efter den officiella presentationen av varje lag fick möjlighet att göra intervjuer.

Klyschig inledning

Utfrågningen av tränarna och spelarna leddes av C Mores Björn Oldéen och Sanny Lindström och de inledde med en dialog där de inom loppet av några minuter hann få in alla de vanliga klyschorna som brukar höras från tränare och spelare under hockeyupptakterna.

Dialogen gjordes med glimten i ögat, men den fick viss effekt för även om det inte var några sensationella utspel som gjordes på scenen så var det ovanligt få som använde fraser som ”han kommer till jobbet varje dag”.

Frölunda är tränarnas favoriter

Tränarna hade på förhand fått rösta på vilket lag de tror vinner SM-guldet och Frölunda fick flest röster.

– Det är kul att våra konkurrenter tror på oss, konstaterade Frölundas tränare Roger Rönnberg.

Fem tränare hade lagt sin röst på Frölunda, tre hade lagt den på Växjö. Skellefteå fick två röster och Brynäs, Djurgården, HV71 och Linköping fick en vardera.

Lära sig nya saker

Efter många år i Tyskland återvände Niklas Sundblad i januari i år till svensk hockey när han blev tränare för Örebro. Under Sundblads frånvaro har elitserien blivit SHL och det är inte alltid enkelt att lära om.

Under intervjun på scenen sa Niklas Sundblad vid upprepade tillfällen elitserien i stället för SHL. Inte ens när Sanny Lindström skämtsamt påpekade hans felsägning blev det rätt i nästa svar något som lockade till skratt.

Äldst i laget

Växjös tränare Sam Hallam är med sina 38 år SHL:s yngste tränare. Den här säsongen är han dock för första gången äldre än samtliga spelare i sitt lag.

Skadade spelare

Rögle hade det tufft förra säsongen - och tvingades kvala för att rädda SHL-kontraktet. En förklaring var det stora antalet skadade spelare. Enligt tränaren Anders Eldebrink var det exakt 6,8 skadade spelare per match.

Inte bara SHL

I februari avgörs OS i Sydkorea och i och med att NHL den här gången inte släpper spelare till OS kommer Tre Kronors lag att innehålla betydligt fler SHL-spelare än i tidigare OS. Det gjorde att det också blev en del snack om vilka SHL-spelare som kommer att få följa med till Sydkorea, och bland annat Djurgårdens Andreas Engqvist svarade att det självklart vore väldigt stort att få spela ett OS.

Flyttat hem till föräldrarna

Efter vårens SM-guld lämnade Ted Brithén HV71 och skrev i stället på för moderklubben Rögle där han från och med den här säsongen är lagkapten. Flytten innebar dock en del problem när det gäller boendesituationen. Ted och sambons hus i Ängelholm är inte färdigbyggt och i väntan på det har Ted flyttat hem till föräldrarna Barbro och Jim.

– Jag bor i en stuga på 30 kvadratmeter på mina föräldrars tomt, berättade 26-åriga Ted med ett skratt.

Premiäromgången:

16 september:

Färjestad–Linköping, HV71–Djurgården, Malmö–Rögle, Luleå–Örebro, Frölunda–Mora

19 september:

Karlskrona–Skellefteå, Växjö–Brynäs