All In har blivit folkkär

I strålkastarljusets sken ska kampen om EM-medaljerna i lag avgöras sent på fredagskvällen. Något som blir en speciell utmaning för ryttarna och hästarna. – Det är mycket snack om det där och det är klart att en del hästar kan reagera på det, säger hopplandslagets förbundskapten Henrik Ankarcrona.

– Jag märker tydligt hur populär han har blivit och det är jättekul. Han förtjänar det, fortsätter Peder.

Peder Fredricson sitter i Ullevis presskonferensrum en halvtimme efter det att han och valacken All In åter igen svarat för en felfri runda. Peder är så där lagom glad som man ska vara när inget fortfarande är avgjort.

Men när han får frågor om All In syns ett stort leende i hans ansikte.

Hemma på gården kallas All In för Allan och under EM har han också blivit Allan med dem som med spänning - både på plats och framför tv:n - följer mästerskapet.

Peder Fredricson har ridit den nu elvaårige valacken i fyra år och bandet mellan dem är starkt.

Redan när Peder provred All In kände han att det var något speciellt med honom, och Peder har tidigare i DN berättat om det där första mötet som skedde i Belgien.

– Det räckte med ett språng, sedan visste jag att han var dubbelt så bra som alla andra. Det fanns något extra hos honom som man väldigt sällan känner.

– Jag visste att jag aldrig skulle klara av att stå bredvid och se den här fantastiska hästen med en annan ryttare på ryggen.

Så Peder Fredricson ringde till sin trogna hästsponsor Charlotte Söderström - som hade gett honom uppdraget att hitta en ny häst - och berättade att nu hade han funnit det han sökte.

Utanför banan är det svårt att tro att All In är en av världens bästa hopphästar.

– När man ser All In trava runt på framridningen tänker man "var ligger ridskolan" men så kommer han in på banan och så säger det bara poff och så åker frambenen upp, säger EM-ryttaren i dressyr Patrik Kittel med ett leende.

I unga år hade All In något av ett flyktbeteende i sig och kunde stressa upp sig när oväntade saker hände, men med åren har valacken blivit lugnare.

– På framridningen här i Göteborg finns till exempel en stor skärm och hade det här varit för två år sedan hade jag då bara kunnat använda halva framridningsbanan. Nu har han slappnat av och kan gå nära den.

Som den stjärna All In är blir han ordentligt ompysslad för att vara redo att fixa ett svenskt EM-guld för Sverige på fredag kväll.

Lyckas han med det är det kanske dags att kolla om reglerna för Jerringpriset tillåter att en häst får det.

