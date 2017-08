Allt du behöver veta inför EM i ridsport

Vissa saker blir bättre med åren. Jerringpristagaren och OS-silvermedaljören Peder Fredricson är ett bra exempel. 45-åringen är i dag en bättre – och mer framgångsrik – ryttare än någonsin tidigare. Hemligheten är att han har lärt sig att välja bort saker. – Jag är glad över att jag har fått den här framgången så här sent i livet, säger hoppryttaren som kommande vecka tävlar om EM-medaljer i Göteborg.

När?

EM i ridsport pågår från måndagen den 21 augusti till och med söndagen den 27 augusti.

Var?

EM avgörs i Göteborg med Ullevi, Heden och Slottsskogen som tävlingsplatser.

Fyra grenar ingår

Sedan några år tillbaka har arrangörerna möjlighet att skräddarsy ett EM-program med de grenar som passar arrangörsorten bäst.

Göteborg valde hoppning, dressyr, paradressyr och fyrspannskörning.

Då avgörs de olika grenarna

Paradressyren avgörs måndag-onsdag.

Dressyren avgörs tisdag-onsdag samt fredag-lördag.

Hoppningen avgörs onsdag-fredag samt söndag.

Fyrspannskörning avgörs fredag-söndag.

Svenska EM deltagare

Hoppning: Peder Fredricson, Malin Baryard Johnsson, Henrik von Eckermann, Douglas Lindelöw.

Dressyr: Tinne Vilhelmson Silfvén, Patrik Kittel, Rose Mathisen, Therese Nilshagen.

Paradressyr: Felicia Grimmenhag, Anita Johansson, Lena Malmström, Louise Etznér Jakobsson.

Fyrspannskörning: Johan Dengg, Axel Olin, Fredrik Persson.

Mästare individuellt och i lag

I samtliga fyra grenar tävlas det om både individuella EM-medaljer och lagmedaljer.

Största svenska medaljchanserna

Paradressyrryttaren Louise Etznér Jakobsson tog två brons i Paralympics i Rio förra sommaren och hon kommer att vara med och slåss om medaljerna i EM.

Peder Fredricson och hans häst All In tog OS-silver för ett år sedan och har blivit ännu bättre sedan dess. Ekipaget kommer att vara med och slåss om de individuella medaljerna.

Även Henrik von Eckermann och hästen Mary Lou kan blanda sig i den individuella medaljstriden i hoppning.

Hopplaget har goda chanser att ta en lagmedalj.

Inga svenska medaljer i senaste EM

För två år sedan blev det inga svenska medaljer i hoppning, dressyr, paradressyr eller fyrspannskörning, varken individuellt eller i lag.

1400 volontärer

För att arrangera ett EM behövs volontärer - närmare bestämt 1400.

Basen i volontärorganisationen är de 340 män och kvinnor som brukar hjälpa till under de traditionella internationella hästtävlingarna som arrangeras i Scandinavium varje år.

– Under ett EM behövs det naturligtvis betydligt fler än under våra tävlingar i Scandinavium, men det är skönt att många av dem som brukar vara med oss är med även under EM, säger Tomas Torgersen som är tävlingsansvarig för både EM och de internationella tävlingarna i Scandinavium.

Framtiden visar upp sig

Under EM-veckan kommer publiken också att få möjligheten att möta framtidens mästerskapsryttare i dressyr och hoppning som kommer att tävla i Lövsta Future Challenge International.

Det är en tävling som är öppen för ryttare upp till 25 år. I hoppning tävlar ekipagen både individuellt och i lag, i dressyr bara individuellt.

Svenska deltagare i hoppningen: Karin Martinsen/ Quantos och Irma Karlsson/ Ida vd Bisschop.

Svenska deltagare i dressyren: Isabella Tovek/ Weltliebe, Alva Lander/ Herbie Hancock Graftebjerg, Lina Dolk/Biggles, Denise Ljungqvist/ Soega.

TV-tider

Måndag 21 augusti

Invigning 18.15-20.00 svtsport.se och SVT Play

Magasin/sammandrag 22.15-23.00 SVT2, svtsport.se och SVT Play

Tisdag 22 augusti

Dressyr Grand Prix Lag del 1 14.50-22.15 svtsport.se och SVT Play

Dressyr och Magasin 20.00-22.15 SVT24, svtsport.se och SVT Play

Onsdag 23 augusti

Hoppning, tidshoppning och Lag 08.30-13.30 SVT1, svtsport.se och SVT Play

Dressyr GP del 2 Final:

14.45-23.15 svtsport.se och SVT Play

19.00-20.00 SVT, svtsport.se och SVT Play

20.00-23.00 SVT24, svtsport.se och SVT Play

Torsdag 24 augusti

Hoppning Lag del 1

13.15-18.00 SVT1, svtsport.se och SVT Play

18.00-18.30 SVT2, svtsport.se och SVT Play

Fredag 25 augusti

Dressyr GP Special 11.30-18.00 SVT1, svtsport.se och SVT Play

Hoppning Lag del 2

20.00-21.00 SVT2, svtsport.se och SVT Play

21.00-21.45 SVT24, svtsport.se och SVT Play

21.45- 00.00 SVT2, svtsport.se och SVT Play

Lördag 26 augusti

Körning 09.00-14.15 SVT1, svtsport.se och SVT Play

Dressyr, Kür final 14.15-18.00 SVT1, svtsport.se och SVT Play

Söndag 27 augusti

Körning Koner, final 09.00-14.00 SVT1, svtsport.se och SVT Play

Hoppning, final 14.00-16.30 SVT1, svtsport.se och SVT Play

Avslutningen 16.30-17.55 SVT1, svtsport.se och SVT Play

