Andrésson summerar VM: Vi behöver tvåvägsspelare

Efter den knappa förlusten i kvartsfinalen mot hemmafavoriten Frankrike rankas Sverige som sexa i VM.

Kristján Andrésson är rätt nöjd efter sitt första stora mästerskap men vill ta ett steg till och vet vad han måste få till.

– Vi behöver spelare som kan spela i båda riktningarna så att vi kan skippa ett och annat byte i anfall och försvar. Det är väl det som vi framför allt kan förbättra.

Under hela turneringen gjorde Sverige mellan ett och tre byten i anfall och försvar. Mot Frankrike såg det stundtals väldigt rörigt ut och det utnyttjade de regerande världsmästarna.

– Det har fungerat rätt bra men Frankrike var en motståndare som straffade oss hårdare, de är duktiga på att ställa om och vi släppte till några enkla mål på grund av alla byten, konstaterar Andrésson.

Även om VM-spelarna imponerade och tände ett hopp om fortsatta framgångar kan de knappast ta sina landslagsplatser för givet.

– De här spelarna har gjort det jättebra men det finns många talanger som står och knackar på dörren och gärna vill vara med. Det gäller att spelarna fortsätter att utvecklas och tar till vara på vardagen, det är där de skapar förutsättningar för att vara med i landslaget. Det ska krävas mycket av framtidens spelare för att komma med i landslaget.

Under onsdagen packade den svenska landslagsledningen sina väskor för att återvända hem till Sverige. Frågan är vad de har med sig i bagaget.

– Nu har vi i alla fall fått en bild av var vi står någonstans. Jag har lärt mig mycket om spelarna och ledarna som varit med och hur ett mästerskap går till, vad man har tid med. Även om jag inte analyserat det ännu så är det väldigt viktigt erfarenhetsmässigt. Vi hade gärna fortsatt att spela ett par dagar till men samtitigt vet vi att vi mötte ett väldigt bra lag.

Andrésson vill inte gärna sätta en spelare före andra men han väljer i alla fall ut en trio som överraskade honom.

– Det var roligt att se Max Darj, hur han klarade av att spela på internationell nivå. Det är inte förvånande men jag gläds väldigt mycket med Jim Gottfridsson som gör ett så fint mästerskap och Albin Lagergren fick ett internationellt genombrott, det var många som gjorde fina prestationer.

Vänsternian Simon Jeppsson och mittnian Jesper Konradsson fick inte så mycket speltid eftersom de fick finna sig i att stå bakom Lukas Nilsson och Jim Gottfridsson.

– De är ingen lätt roll att komma in och spela fem, tio minuter per halvlek. De gjorde det jättefint när de fick chansen. Det är många som klivit fram under de veckor jag haft förmånen att ha tillgång till spelarna. Det var spelare som slutade inför första samlingen och sedan blev vi av med Jonas Källman och Johan Jakobsson också. Andra spelare har klivit fram och tagit stora roller.

Att laget presterat så bra över tid är Andrésson mest nöjd med.

– Det var inte bara vid ett tillfälle. Vi har hållit en hög nivå oavsett vilket motstånd det varit.

Nu ställs Frankrike mot Slovenien och Kroatien mot Norge i semifinalerna.

– Det är bra att Norge och Slovenien är där, det har var väldigt mycket Frankrike, Danmark, Spanien, Tyskland och Kroatien de senaste åren.

I maj fortsätter kvalet till EM i Kroatien 2018 med ett dubbelmöte mot Ryssland. Sverige har redan besegrat Montenegro med 36–21 och Slovakien med 21–17.

Innan dess kommer Andrésson i mitten av mars att samla spelarna som är proffs i Tyskland till två landskamper mot Tyskland.

– Alla andra är i gång med sina ligor, säger Andrésson.