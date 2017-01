Ännu en ung basebollstjärna omkom i en olycka

Basboll-världen har sorg. Speciellt fansen i Kansas City och i Dominikanska Republiken.

25-årige Yordano "Ace" Ventura var en av ligans bästa starting pitchers och 2015 när hans Kansas City vann World Series hade han skrivit på ett femårskontrakt värt 23 miljoner dollar.

Enligt AP omkom han tidigt på söndagsmorgonen i en bilolycka nordväst om huvudstaden Santo Domingo i sitt hemland Dominikanska Republiken. Det har ännu inte framkommit några detaljer kring hur olyckan ska ha gått till.

Ventura är den andra unga stjärnpitchern som omkommer inom loppet av bara några månader.

I slutet av september förolyckades Miami Marlins 24-årige Jose Fernandez i en båtolycka vid Floridas sydkust.

Men även en andra basebollstjärna fick sätta livet till under söndagen. Även han i Dominikanska Republiken. 33-årige Andy Marte dödades också han i en bilolycka på söndagen.

Han spelade i den sydkoreanska ligan förra säsongen efter att under nio år spelat för Atlanta, Cleveland och Arizona i MLB.

När Yordano Ventura kom in i MLB fick han smeknamnet "Ace" för sin förmåga att kasta oerhört snabba och hårda bollar. Redan första säsongen 2013 uppmättes hans kast till 155 kilometer i timmen, i genomsnitt över hela säsongen.

En prestation som gjorde att han snabbt blev en stor idol främst för fansen i Kansas City, men också i hela MLB.

– Han var så ung och så talangfull, säger Royals general manager Dayton Moore i ett uttalande.

”Jag älskar dig min bror. Jag kan inte tro att det är sant och jag vet inte vad jag ska säga” twittrade hans chockade lagkamrat first baseman Eric Hosmer på söndagen.

