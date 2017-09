Även ponnyn hade fått följa med på NHL-lagets flygande ark

Karibien kan snart drabbas av en ny och förödande orkan. Den tropiska stormen Maria som ligger ute över Atlanten väntas nå orkanstyrka inom det närmaste dygnet och dra in över land.

Trots att orkanen Irma avtog i kraft när den kom in över Florida och trots att folk i staten var väl förberedda, räknar försäkringsbranschen i delstaten att kostnaderna kommer att hamna på runt två miljarder dollar. Det är ungefär 16 miljarder svenska kronor.

Orkanen tog totalt 34 människoliv i Florida. Utan tvekan hade det varit fler om inte så många hörsammat varningarna och evakuerat.

För sporten i Florida blev inte orkanen speciellt kännbar. Miami Dolphins i amerikansk fotboll tvingades ställa in derbyt mot Tampa Bay Buccaners. Dolphins evakuerade till Los Angeles där de skulle spela nästa match.

Fem collegematcher i amerikansk fotboll ställdes in och Atlanta Braves beslutade att bjuda alla som evakuerat från Florida till staden på gratis baseboll då Miami Marlies kom på besök.

De båda NHL-lagen evakuerades och Florida Panthers arena BB&T Center i Sunrice strax norr om Miami blev ett center för utryckningsfordon. Men även arbetare redo att rycka ut direkt för att ta hand om allt orkanen orsakat fick bo i arenan.

Tampa Bay Lightnings ägare Jeff Vinik grep tidigt in och evakuerade alla spelare med familjer via ett chartrat Boeing 737 till Nashville. Även all personal i klubben och deras familjer och husdjur fick åka med.

I Nashville bokades 55 hotellrum för några dagar.

Förutom 148 människor var det sju hundar, tre katter och tre kaniner ombord på flyget bort från Irma. Lagkapten Steven Stamkos jättehund Trigger var den största, men störst grupp hade Anton Strålman.

Han själv och hustrun Johanna hade sällskap av de fyra barnen och de tre kaninerna Charlotte, Lisa och Charlie, samt hunden Lizzy.

– Det var som att kliva ombord på arken. Jag väntade bara på att någon fågel skulle komma och flyga över mitt huvud, säger lagets coach Jon Cooper till lokaltidningen Tampa Bay Times.

Orkanen Irma drog in över Florida med 34 dödsoffer och materiella skador som följd – men följderna hade kunnat bli än värre om inte människor hade evakuerat. Foto: Joe Raedle/AFP/TT

Strålman hade säkrat sitt hem så gott han kunde och plockat bort allt som var löst eller skulle kunna lossna. Han satt i flera timmar och väntade på att få sandsäckar så huset skulle klara sig från översvämningar innan de åkte till det väntade flyget.

– Det var en märklig resa, men vi gjorde det bästa av den, säger Strålman, som fick lite extra familjetid med minigolf och gokarting.

Coacharna höll möten som vanligt och de yngre spelarna deltog i en turnering i staden. De äldre spelarna kunde ägna sig åt isträning på egen hand.

Ryan Belec är ansvarig för lagets resor och han fick frågan vad som hänt om någon haft en ponny.

– Jag tror att vi bara sagt ”Okej”, svarar han och erkänner att det är den konstigaste resa han planerat under tio år med det här jobbet i Lightning.

En rad andra tävlingar på lägre nivåer ställdes givetvis också in, men tack vare att Irma drog in över land så pass tidigt söderut och därmed mattades i styrka blev skadorna på sportanläggningar marginella.

Svenska roddlandslagets förbundskapten Peo Claesson, som deltar i VM i Sarasota strax söder om Tampa Bay, hyllar arrangörerna som hann plocka ner allt som byggts upp till VM, för att återigen bygga upp det den här veckan.

– Utan det hade det förmodligen inte blivit något mästerskap, tror han.