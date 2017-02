Bejmo ordnade Moras trepoängare

Södertälje vann de två första mötena med AIK den här säsongen. Efter 4-1 på Hovet har AIK nu två raka segrar och fortsätter kampen för en plats i play off.

Efter två mållösa perioder satte han fart i tredje. Mora utnyttjade ett dåligt byte av gästerna, ställde om kvickt och Bejmo fick in första pucken bakom målvakten Jonas Fransson.

– Jag minns knappt vad som hände. Jag fick ett bra pass av Mathias (Bromé)... Tur att den gled in där, sade han till C More.

2.14 minuter senare var Bejmo framme igen och den här gången såg han till att Jacob Nilsson kunde öka på till 2–0.

– Vi vet att vi är starka i tredje. Vi fick i gång vår forechecking och hade bättre fart. Då är vi svåra att spela mot, sade Bejmo.

Västerviks Mats Frøshaug styrde in reduceringen i powerplay men tiden, 3.22 minuter, var för knapp för att få någon ytterligare målchans.

– Jag tycker vi gör en bra bortamatch. Tyvärr tappade vi kommandot när de gjorde två snabba i tredje, sade tränaren Mattias Karlin till C More.