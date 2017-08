Bolt trea i sista loppet

Det var stor förväntan i luften när världens snabbaste man genom tiderna gick ut till sin sista start på 100 meter i VM-sammanhang.

Publiken på London Stadium applåderade ståendes när världsrekordinnehavaren och sprintdominanten Usain Bolt gick ut mot startblocken.



Den 30-årige jamaicanen var självsäker inför tävlingarna.



– Usain Bolt pensionerar sig som obesegrad i individuella tävlingar, obesegrad, ostoppbar. För mig skulle det vara den ultimata rubriken, sa han på en presskonferens inför VM.



Så blev det inte.



Bolt kom i vanlig ordning i väg sent i starten – hade den näst sämsta reaktionstiden – och hann aldrig i kapp segraren Justin Gatlin som vann på tiden 9,92. Två i loppet blev världsettan Christian Coleman som kom i mål på tiden 9,94, hundradelen före Bolt som tangerade sitt årsbästa. Fyra blev jamaicanen Yohan Blake med 9,99.



– Det var starten som förstörde för mig. Normalt blir jag bättre lopp för lopp, men jag lyckades inte riktigt i finalen. Det var anledningen till att jag inte vann, säger Bolt, som hyllades stort av publiken efteråt, till BBC.



– Stödet har varit helt enastående. De har stått bakom mig och pushat mig och jag uppskattar det jättemycket, fortsätter jamaicanen.



Publiken uppskattade inte den tidigare dopningsavstängde Gatlin som buades ut under ärevarvet. VM-guldet var den 35-årige amerikanens andra, det första tog han i Helsingfors 2005.



– Jag försökte springa smart i försöken och startade på en ytterbana och visste inte om det skulle vara bra eller dåligt. Men jag försökte smyga med på utsidan och tog segern, säger Justin Gatlin till Tv4.



– Jag kände att jag skulle vinna den sista halvmetern. Jag såg luckan och såg att jag skulle vinna, fortsätter amerikanen.



Det här var inte första gången som Gatlin besegrade Usain Bolt.



– Men det är första gången i ett mästerskap och den andra gången någonsin. Fast det handlar inte om det. Han har haft en fantastisk karriär och jag är bara glad att jag har fått tävla mot honom och jag önskar honom all lycka, säger Gatlin till Tv4.



I semifinalen som avgjordes timmarna innan finalen slutade Bolt tvåa i sitt heat, en hundradel efter den amerikanske världsettan Christian Coleman som vann det med 9,97.



Senare i VM springer Usain Bolt även sprintstafetten för Jamaica på 4x100 meter, där kan han ta sitt tolfte VM-guld.