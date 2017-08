Bonus till svenska medaljörer

GÖTEBORG. Ryttarna i all ära, men i ett ridsportmästerskap är det hästarna som är de största stjärnorna. Hopphästarna i det svenska EM-laget – som på onsdagen inleder jakten på en medalj – är alla medvetna om sin stjärnstatus. – Sedan OS har All In blivit divigare, säger Peder Fredricson med ett leende. – Mary Lou tycker att saker ska göras på hennes sätt, säger Henrik von Eckermann.