Bro Hof Slott topprankad golfbana igen

Stadium Course, Europatourbanan på Bro Hof Slott GC nordväst om Stockholm, har länge varit rankad som Sveriges bästa golfbana. Och den tar priset även i år när Golf Digests expertjury väger samman bandesign, kondition och estetik med mera i bedömningen av landets banor.

Visby Golfklubbs bana Kronholmen är ny tvåa och byter plats med Falsterbo, Skånes toppbana som är rankad trea. Skåne har inte mindre än nio banor på topp-20.

Fjärdeplatsen tar Ullna som bedöms som Stockholms bästa bana. Huvudstaden med omnejd har ytterligare tre banor på topp-20: Bro Hof Slotts ”andrabana” Castle Course (nr 14), Drottningholm (15) och Vidbynäs (18).

Bro Hof Slott och Barsebäck har varit värdbanor för den svenska Europatourtävlingen under en rad år. Men nästa år spelas tävlingen på Göteborgsbanan Hills, rankad 19 i Sverige.

Här är 20 i topp på Golf Digests nya rankning:



1) Bro Hof Slott Stadium Course, 2) Visby GK Kronholmen, 3) Falsterbo, 4) Ullna, 5) Barsebäck Masters Course, 6) Halmstad Norra, 7) Kristianstad Åhus Östra, 8) Vallda, 9) PGA National Links, 10) Vasatorp Tournament Course, 11) Sand, 12) PGA National Lakes, 13) Ljunghusen, 14) Bro Hof Slott Castle Course, 15) Drottningholm, 16) Frösåker, 17) Elisefarm, 18) Vidbynäs South Course, 19) Hills, 20) Vasatorp Classic Course.