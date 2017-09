Bruce Maxwell gjorde första knäprotesten i baseboll

San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick drog igång protesten förra säsongen. Amerikansk fotbollsspelaren ville med att stå på knä under nationalsången protestera mot polisens brutala övervåld och en rad av deras dödsskjutningar av afroamerikaner, som aldrig ledde till rättsliga efterspel.

Protesten har fortsatt den här säsongen och på lördagen spred den sig också till basebolligan när Bruce Maxwell blev den förste att stå på knä under nationalsången.

Han gjorde det med stöd av sitt lag. Laget stod symbolisk på led bakom honom. Närmast bakom stod Mark Canha och höll som stöd för sin lagkamrat sin högra hand på Maxwells axel.

Klubben släppte strax efter nationalsången ett uttalande där man sa att man respekterar och stöder alla sina spelare i deras konstitutionella rätt att uttrycka sina åsikter. Klubben skrev att den var stolt över att inkludera alla.

Protesten, som fått en egen hashtag på Twitter #TakeAKnee, har fått ökad uppmärksamhet efter att president Donald Trump gjort ett par twitter-uttalanden de senaste dagarna. Det började med att han uppmanade NFL-klubbarna att sparka spelare som protesterade på det här viset. Ett krav som Trump upprepade under lördagen.

Sedan kom Trumps uttalande om att basketstjärnan Stephen Curry, som sagt att han inte tänkte åka till Vita Huset med NBA-mästarna Golden State Warriors, inte var välkommen att komma.

Även högsta ledningen för ligan i amerikansk fotboll NFL har fördömt Trumps uttalanden och på Twitter spådde Bruce Maxwell att det kommer att bli fler protester liknande hans i många andra sporter.

Senare skrev också Maxwell, som föddes i Tyskland när hans pappa tjänstgjorde i USA:s armé, så här på Twitter: ”Det har gått från att vara en Black Lives Matter-grej till fullständig ojämlikhet för alla män och kvinnor som vill stå upp för sina rättigheter”.

Även den första NHL-spelaren uttalade sig på lördagen då Blake Wheeler, lagkapten i Winnipeg Jets twittrade så här:

”Det är det första i vår konstitution. Det första! Oavsett hur det får dig att känna personligt, det här är principerna som USA är grundat på. Kom igen nu Mr President.”

Golden State Warriors hade på lördagen sin mediadag inför NBA-starten och från klubben sida ser man Trumps uttalande riktat mot Curry som att NBA-mästarna som lag inte heller är välkomna till Vita huset.

Så här skriver Warriors på sin hemsida:

”Vi accepterar att president Trump har klargjort att vi inte är inbjudna. Vi tror att det inte finns något mer amerikanskt än att våra medborgare har rätt att fritt uttrycka sig i frågor som är viktiga för dem. Vi är besvikna över att vi i den här processen inte fick chansen att säga vad vi tycker eller ha en öppen dialog i frågor som påverkar vår omvärld och som vi tycker vore viktiga att lyfta.”

– Jag är inte överraskad. Han gjorde slut med oss innan vi kunde göra slut med honom, säger bland annat Warriors coach Steve Kerr i ett uttalande och tillade:

– Det här är inte normala tider. Allmänt är det en en otrolig är att som mästare få besöka Vita huset. Man hedrar ämbetet, institutionen. Jag talar från egen erfarenhet: Det spelar ingen roll, man åsidosätter personliga uppfattningar och jag har haft det stora nöjet att träffa Ronald Reagan, George HW Bush, Bill Clinton, George W Bush och Barack Obama.

Curry får stöd av Clevelands superstjärna LeBron James, en välkänd Trump-kritiker. När Trump påpekade att det var en ära att bli inbjuden till Vita huset svarade James ”Det var en ära att komma till Vita huset innan du kom dit.”’

Ett uttalande som Curry uppskattade enligt AP:

– Det är ett starkt uttalande. Det är djärvt av en spelare att uttala sig så. LeBron gör det trots att han har en hel del att förlora på det, men vi måste alla stå så enade vi kan.

LeBron James lade också ut en video på social medier där han bland annat sa att Trump nu också använder sport som en plattform för att splittra amerikanerna ännu mer.

Även utanför sportens värld skedde knäprotester. Musikern Stevie Wonder satte sig ner på ena knät tillsammans med sin son Kwame Morris under en musikfestival i Central Park i New York.

Stevie Wonder tillsammans med sin son Kwame Morris.

På söndagen spelas 14 matcher i NFL inklusive en match i London. Runt om på sociala medier har krav på fler knäande protester förts fram. Bland annat skrev Tampa Bay Buccaners amerikansk fotbollsspelare Desean Jackson så här i ett tweet inför bortamatchen i Minnesota i dag:

”Jag kommer helt klart att göra en markering och det har inget att göra med våra militära styrkor, men vi måste hålla ihop som människor!! Enighet.”

Trots att Trump fick runt en miljon dollar från flera NFL-ägare till sin valkampanj har många av dem nu kritiserat presidentens uttalanden.

Clemson, som vann collegemästerskapet i amerikansk fotboll, delar av New England Patriots som vann Super Bowl, samt Chicago Cubs, som tog hem World Series i baseboll, har besökt Vita huset som traditionen bjuder. Men North Carolinas herrlag i basket, som vann collegetiteln, har sagt att man avstår att besöka Vita huset.

Däremot har Stanley Cup-mästarna Pittsburgh Penguins sagt att de kommer att acceptera en inbjudan från Trump.