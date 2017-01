Charlotte Kalla: Det var inte särskilt kul att tävla

Fakta. Tävlingsprogram och resultat Tour de Ski

Lördag 31 december (Val Müstair): Sprint fristil.

Damer: 1. Stina Nilsson, 2. Maiken Caspersen Falla (Nor), 3. Heidi Weng (Nor)

Herrar: 1. Sergej Ustiugov (Rys), 2. Federico Pellegrino (Ita), 3. Finn Hågen Krogh (Nor).

Söndag 1 januari (Val Müstair): Klassisk masstart.

Herrar 10 km: 1. Sergej Ustiugov (Rys), 2. Martin Johnsrud Sundby (Nor), 3. Didrik Tønseth (Nor).

Damer 5 km: Ingvild Flugstad Østberg (Nor), 2. Heidi Weng (Nor), 3. Krista Pärmäkoski (Fin)

Måndag 2 januari: vilodag.

Tisdag 3 januari (Oberstdorf, Tyskland): 12.15 Damer, skiathlon 5+5 km. 15.15 Herrar, skiathlon 10+10 km.

Onsdag 4 januari (Oberstdorf): 11.30 Damer, jaktstart 10 km (f). 12.45 Herrar, jaktstart 15 km (f).

Torsdag 5 januari: vilodag.

Fredag 6 januari (Toblach, Italien): 10.45 Herrar 10 km (f), ind start. 13.00 Damer 5 km (f), ind start.

Lördag 7 januari (Val di Fiemme, Italien): 14.30 Damer 10 km (k) masstart. 15.30 Herrar 15 km (k) masstart.

Söndag 8 januari (Val di Fiemme): 11.30 Damer, jaktstart 9 km (f). 15.30 Herrar, jaktstart 9 km (f).