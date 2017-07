Corbyns låt förbjuds på Wimbledon

Lista. Låtfenomen i idrotten

Seven Nation Army

Riffet som Jermy Corbyns låt är baserat på kommer från Whites Stripes låt, som har sjungits på alla möjliga idrottsläktare, med en ”text” som går ungefär ”po, po, po, po-po, po, po”. Det var Romas fans som först spred den 2006. Francesco Totti försökte sig bland annat på en tondöv version på Italiens motsvarighet av Melodifestivalen.

Dåvarande skyttekungen i Wigan, Will Grigg, spelade inte en enda minut i förra sommarens EM. Men över hela Europa sjöngs det överallt: ”Will Grigg's on fire, your defense is terrified”, låten som ett Wiganfan gjort till sin hjälte.

När båda bröderna Yaya och Kolo Touré spelade i Manchester City hittade fansen på en sång om dem. ”Ya-ya, Kolo, Kolo”, spred sig tillsammans med en bredbent slags dans som en löpeld bland idrottare och på nattklubbar. Bland annat sjöngs den om John Guidetti när Sverige tog U21-EM-guld 2015.

Fansen i Hibernian, en klubb från Leith i norra Edinburgh, har tagit upp en ovanlig sång som sin signaturmelodi. De sjunger gärna den melankoliska och långsamma ”Sunshine on Leith” av The Proclaimers, en brödraduo som är fans till klubben och brukar gå på matcherna.

När Paul Gascoigne var som störst efter VM i Italien 1990 var han med och gjorde en slags ”rap”-version av folkrockbandet Lindisfarnes låt Fog on the Tyne. Låten, från början släppt 1971, klättrade till andraplatsen på den brittiska singellistan.