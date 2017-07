Cykelstjärna blir expertkommentator

Tour de France var tillbaka efter vilodag på måndagen. Den 16:e etappen på 165 kilometer gick mellan Le Puy-en-Velay till Romans-sur-Isère. Då vann australiern Michael Matthews – för andra gången under touren – efter en tät spurtstrid över norrmannen Edvald Boasson Hagen, som ännu en gång fick se sig slagen i en spurt.

Johansson kommer under de närmaste dagarna att finnas med i Eurosports studio för att kommentera damernas La Course i samband med Tour de France. Därefter tar hon expertrollen i SVT under både Vårgårdas World Tour-tävlingar och VM.

”Det ska verkligen bli spännande att testa. Jag har ju aldrig hållit på med det förut. Men jag hoppas kunna bidra med lite vad som rör sig i huvudet på cyklisterna under loppet, hur man tänker taktiskt och såna saker”, säger Emma Johansson till vargardacycling.se.

Hon har själv varit ute och testat torsdagens bergsetapp upp till Col d'Izoard på över 2.000 meters höjd, som är den del av La Course som ingår i World Tour.

”Det kommer att bli verkligt tufft med en sista brant klättring och målgång på toppen.”

Emma Johansson är förutom nybliven expertkommentator sedan tidigare även ledare i sitt tidigare proffsstall Wiggle High 5.