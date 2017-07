Cyklisten som målar tavlor charmar Touren

För fem år sedan blev Taylor Phinney allra sist på den näst sista etappen i Tirreno-Adriatico. De andra cyklisterna i den sista gruppen på vägen gav upp och klev av, och Phinney fick åka ensam i regnet i fyra timmar, med bara sportdirektören i lagets servicebil bredvid sig som sällskap.

Phinney är tempospecialist och hade siktat mot den sista dagen då det var en tempoetapp, men när han kom i mål fick han veta att han inte hade klarat maxtiden och inte fick starta dagen efter.

Efteråt berättade han att han hade tänkt på sin pappa under vägen, och hållit inne gråten tills han gick i mål.

– Om han hade kunnat ha en dag i mina skor, helt frisk – han har Parkinsons – om han hade sluppit sin sjukdom och var tvungen att cykla sju timmar, fyra av dem ensam i regnet, så hårt han kunde, då hade han gjort det. Han skulle ha försökt gå i mål.

På den andra etappen i årets Tour de France slöt Taylor Phinney ett slags cirkel. 30 år efter att hans pappa Davis vann en etapp i Tour de France fick Taylor gå upp och delta i podiumceremonin efter etappen.

Han och fransmannen Yoann Offredo var i utbrytning och såg ett tag ut att nästan kunna hålla undan för den jagande klungan ända in i mål. De blev upphunna med en kilometer kvar – men på vägen hade Phinney vunnit tillräckligt med bergspoäng för att få iklä sig den ikoniska polkaprickiga bergatröjan.

Med en mamma, Connie Carpenter, som vann OS-guld, och pappa som var proffscyklist så har Phinney varit det nya karismatiska ansiktet och hoppet för amerikansk cykelsport efter Lance Armstrong.

Trots att Phinney är 27 år gammal gör han just nu sin debut i Tour de France, där hans pappa vann två etapper på 80-talet. Han skulle ha åkt till Touren för tre år sedan, men kraschade in i ett vägräcke i hög fart och fick sitt ena ben förstört. Han gick på kryckor i nio månader, och började under tiden måla tavlor och meditera.

– Meditationen som jag har börjat med har gjort att jag har blivit lite lugnare och mer tålmodig med mig själv och den här galna sporten. Jag kan ha roligare med nästan allt, vilket är skönt.

När han gjorde intervju efter intervju i sin prickiga tröja blev det tydligt vilken speciell typ amerikanen är.

– Det kändes som en dröm därute. Jag läser en massa Murakami just nu, så kanske var det därför det kändes som i en dröm, sade han till Velonews.

– Man är med i en cykeltävling. Men samtidigt som passerade vi antagligen en miljon människor i dag. När det regnar så tror man att man ska rulla runt ensam, man undrar vad alla de här människorna gör vid vägkanten. Det är Tour de France!

Han berättade att han precis hade duschat på sitt hotellrum när sportchefen Charly Wegelius hade kommit in för att prata om planen för att ta bergatröjan.

– Jag var helt naken. Jag var liksom halvt – yo, bro, jag är naken. Men också, jag lyssnar.

Phinney lyckades komma med i utbrytning och utförde planen perfekt.

– Jag blev lite distraherad av musiken i början av etappen, det var en violinist där som var grym. Men när etappen väl startade så tänkte jag, okej, vi kör.

Vid dagens slut skämtade han med sin soigneur.

– Jag har aldrig haft vattkoppor, sade han och pekade på tröjans röda prickar, log och fortsatte:

– Det var en lögn, jag har helt klart haft vattkoppor. Men medan jag cyklade tänkte jag att jag absolut borde säga det någon gång i dag.